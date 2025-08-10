Hatoslottó
58 perce
Ezekkel számokkal nyerhettél ma nagyon sok pénzt
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 4 (négy)
- 9 (kilenc)
- 25 (huszonöt)
- 30 (harminc)
- 41 (negyvenegy)
- 45 (negyvenöt)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 86 darab, nyereményük egyenként 194 370 forint;
- 4 találatos szelvény 2846 darab, nyereményük egyenként 5875 forint;
- 3 találatos szelvény 40 099 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre