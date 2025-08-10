Ezekkel számokkal nyerhettél ma nagyon sok pénzt

augusztus 10., vasárnap

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

MTI

Nyerőszámok:

  • 4 (négy)
  • 9 (kilenc)
  • 25 (huszonöt)
  • 30 (harminc)
  • 41 (negyvenegy)
  • 45 (negyvenöt)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt.
  • 5 találatos szelvény 86 darab, nyereményük egyenként 194 370 forint;
  • 4 találatos szelvény 2846 darab, nyereményük egyenként 5875 forint;
  • 3 találatos szelvény 40 099 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.
