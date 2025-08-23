Ötös lottó
2 órája
Ezzel az öt számmal nyerhetted meg a fődíjat
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
24 (huszonnégy)
77 (hetvenhét)
88 (nyolcvannyolc)
89 (nyolcvankilenc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 2 753 665 forint;
3 találatos szelvény 1832 darab, nyereményük egyenként 26 340 forint;
2 találatos szelvény 55.631 darab, nyereményük egyenként 3280 forint.
Joker: 608591
1 darab Joker volt, nyereménye 282 188 700 forint.
