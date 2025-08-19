augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ha van pénz lóvéra

2 órája

Ferrari, McLaren, Mercedes: bemutatjuk Veszprém vármegye legdrágább használt autóit

Címkék#technológia#prémium#teljesítmény#lóerő#élmény#luxus

Ferrari, McLaren, Mercedes: ez a három márka a luxus, a presztízs és a teljesítmény csúcsát képviseli – ugyanúgy, ahogy a Forma–1 versenyeken is rendre az élmezőnyben harcolnak. A Veszprém vármegyei használtautó-kínálat csúcsán is ez a három márka képviselteti magát.

Csizi Péter

Egyre nagyobb az érdeklődés a prémium használt autók iránt, ez alól nem kivétel Veszprém megye sem. Most több szuper sportkocsi, köztük egy különleges Ferrari is elérhető a helyi kínálatban. A Ferrari SF90 Spider Magyarországon az egyetlen azonnal elérhető darab, amely már nem rendelhető a budapesti palettából sem, ráadásul exkluzív carbon kiegészítőkkel – felnikkel, műszerfallal, ülésekkel és kormánnyal – felszerelve lehet új tulajdonosa legszebb és talán legdrágább járműve. Bemutatjuk a három legdrágább erőgépet a vármegyéből, amivel kacérkodhat, ha megfelelően mély a zsebe.

A Ferrari SF90 Spider a márka első plug-in hibrid kabrió szuper sportautója
A Ferrari SF90 Spider a márka első plug-in hibrid kabrió szuper sportautója
Fotó: SBA Car Gépjármű Kft.

Ezer lóerőt sajtoltak ki a taljánok ebből a vörös Ferrariból, az ára is idomul ehhez

Ferrari SF90 Spider: a 4,0 literes V8-as biturbó motor mellett három elektromos hajtás dolgozik, így a rendszer összteljesítménye elképesztő 1000 lóerő, amellyel a Spider 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. A nyitható keménytető mindössze 14 másodperc alatt tűnik el, így a vezető közvetlenül élvezheti a Ferrari hangélményét. Az SF90 Spider a luxus, az élmény és a jövőbe mutató technológia tökéletes elegye lehet valaki számára, aki rászánja azt a cirka 250 millió forintot, amibe egy ilyen gépcsoda kerül.

A McLaren 720 a brit sportautógyártás egyik csúcsa
Fotó: SBA Car Gépjármű Kft.

McLaren 720: a középmotoros, 4,0 literes, ikerturbós V8-as motor 720 lóerőt teljesít, amivel a szupersportkocsi mindössze 2,9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig meghaladja a 340 km/órát. A karbonvázas konstrukció, a lenyűgöző aerodinamika és a futurisztikus formaterv igazi mérnöki mestermunkává teszi, amely a Forma–1-es technológia élvonalát hozza el az utcákra. Most egyedülálló lehetőség nyílik arra, hogy valaki birtokba vegyen egy ilyen luxusautót, amire 119 milliós árcédula került, szintén a helyi kínálatban.

A Mercedes-AMG G 63 a legendás G-osztály egyik legbrutálisabb változata
Kép: SBA Car Gépjármű Kft.

Mercedes-AMG G 63: ez a terepjáró ötvözi a klasszikus jeep formát a modern luxussal és a nyers erővel. Az autót egy 4,0 literes V8 biturbó motor hajtja, amely 585 lóerőt és 850 Nm nyomatékot ad le, így a több mint 2,5 tonnás monstrum 4,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára. A modell AMG Performance összkerékhajtással, adaptív futóművel és karakteres kipufogóhanggal rendelkezik, amely azonnal felismerhető. A belső térben a legmodernebb technológia, bőr- és karbonborítások, valamint tágas, luxuskategóriás kényelem várja az utasokat. A G 63 egyszerre státuszszimbólum, ikonikus terepjáró és sportautós teljesítményű SUV, amelyet világszerte a hírességek és gyűjtők egyik kedvencének tartanak. A 105 millió forintos vételár kifizetésével meg is vásárolhatják maguknak az autószeretők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu