Ferrari, McLaren, Mercedes: bemutatjuk Veszprém vármegye legdrágább használt autóit

Egyre nagyobb az érdeklődés a prémium használt autók iránt, ez alól nem kivétel Veszprém megye sem. Most több szuper sportkocsi, köztük egy különleges Ferrari is elérhető a helyi kínálatban. A Ferrari SF90 Spider Magyarországon az egyetlen azonnal elérhető darab, amely már nem rendelhető a budapesti palettából sem, ráadásul exkluzív carbon kiegészítőkkel – felnikkel, műszerfallal, ülésekkel és kormánnyal – felszerelve lehet új tulajdonosa legszebb és talán legdrágább járműve. Bemutatjuk a három legdrágább erőgépet a vármegyéből, amivel kacérkodhat, ha megfelelően mély a zsebe.

A Ferrari SF90 Spider a márka első plug-in hibrid kabrió szuper sportautója

Fotó: SBA Car Gépjármű Kft.

Ezer lóerőt sajtoltak ki a taljánok ebből a vörös Ferrariból, az ára is idomul ehhez

Ferrari SF90 Spider: a 4,0 literes V8-as biturbó motor mellett három elektromos hajtás dolgozik, így a rendszer összteljesítménye elképesztő 1000 lóerő, amellyel a Spider 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. A nyitható keménytető mindössze 14 másodperc alatt tűnik el, így a vezető közvetlenül élvezheti a Ferrari hangélményét. Az SF90 Spider a luxus, az élmény és a jövőbe mutató technológia tökéletes elegye lehet valaki számára, aki rászánja azt a cirka 250 millió forintot, amibe egy ilyen gépcsoda kerül.

A McLaren 720 a brit sportautógyártás egyik csúcsa

Fotó: SBA Car Gépjármű Kft.

McLaren 720: a középmotoros, 4,0 literes, ikerturbós V8-as motor 720 lóerőt teljesít, amivel a szupersportkocsi mindössze 2,9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig meghaladja a 340 km/órát. A karbonvázas konstrukció, a lenyűgöző aerodinamika és a futurisztikus formaterv igazi mérnöki mestermunkává teszi, amely a Forma–1-es technológia élvonalát hozza el az utcákra. Most egyedülálló lehetőség nyílik arra, hogy valaki birtokba vegyen egy ilyen luxusautót, amire 119 milliós árcédula került, szintén a helyi kínálatban.

A Mercedes-AMG G 63 a legendás G-osztály egyik legbrutálisabb változata

Kép: SBA Car Gépjármű Kft.

Mercedes-AMG G 63: ez a terepjáró ötvözi a klasszikus jeep formát a modern luxussal és a nyers erővel. Az autót egy 4,0 literes V8 biturbó motor hajtja, amely 585 lóerőt és 850 Nm nyomatékot ad le, így a több mint 2,5 tonnás monstrum 4,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára. A modell AMG Performance összkerékhajtással, adaptív futóművel és karakteres kipufogóhanggal rendelkezik, amely azonnal felismerhető. A belső térben a legmodernebb technológia, bőr- és karbonborítások, valamint tágas, luxuskategóriás kényelem várja az utasokat. A G 63 egyszerre státuszszimbólum, ikonikus terepjáró és sportautós teljesítményű SUV, amelyet világszerte a hírességek és gyűjtők egyik kedvencének tartanak. A 105 millió forintos vételár kifizetésével meg is vásárolhatják maguknak az autószeretők.