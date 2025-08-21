Anyagi megbecsülés
42 perce
Folytatódik a béremelés a közigazgatásban
Szeptember 1-jétől újabb béremelés lesz a közigazgatásban. Ezúttal a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők részesülnek 15 százalékos emelésben.
A döntés a korábbi bérrendezések folytatásának tekinthető, amelynek célja a közszféra dolgozóinak anyagi megbecsülése és a közigazgatásban dolgozók megtartása. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, kiemelve, hogy a kormány elkötelezett a tisztviselők bérének fokozatos emelése mellett.
