Folytatódik a béremelés a közigazgatásban

A döntés a korábbi bérrendezések folytatásának tekinthető, amelynek célja a közszféra dolgozóinak anyagi megbecsülése és a közigazgatásban dolgozók megtartása. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, kiemelve, hogy a kormány elkötelezett a tisztviselők bérének fokozatos emelése mellett.

Fotó: Burger Zsolt / Forrás: Navracsics Tibor Facebook-oldala