Az otthon melege

Napfényben fürdőző ingatlan, nem messze a parttól: tágas terek, barátságos hangulat (galéria)

A háromszintes, téglaépítésű társasház második emeletén bújik meg ez a 72 m²-es, napfényben fürdőző ingatlan, amely nemcsak praktikus elrendezésével, hanem barátságos hangulatával is magára vonja a figyelmet.

Egy csodás ingatlan keresi új lakóját.
Forrás:  Ingatlanbazár.hu

Egy kellemes hangulatú ingatlan

Két különnyíló, tágas szobája közül az egyik erkélyre nyílik, ahonnan a délutáni napfény lágyan szűrődik be. Az amerikai konyhás nappali szintén erkélyes, nyugati tájolásának köszönhetően pedig szinte egész nap világos és meleg fényű. Az ingatlant egy praktikus fürdőszoba, külön helyiségben található WC és egy praktikus tároló teszi teljessé. A téli hónapokban a kombi cirkó kazán gondoskodik a fűtésről és a meleg vízről, de a két cserépkályha is otthonos meleget adhat, ha a tulajdonos egy kis klasszikus hangulatra vágyik. Nyáron pedig két klíma segít, hogy a hőség se törje meg a balatonfüredi lakás nyugalmát.

Napfényben fürdőző ingatlan, nem messze a parttól: tágas terek, barátságos hangulat

Fotók: Ingatlanbazar.hu

A ház felújított, szigetelt homlokzattal, műanyag nyílászárókkal és redőnyökkel várja lakóit. Az ingatlanhoz saját, 5 m²-es tároló tartozik, az udvaron pedig díjmentes parkolás biztosított. A környék élhető és csendes: a közelben bolt, iskola, buszmegálló található, és mindössze egy kellemes, húszperces séta választja el a parttól. Az ingatlant ide kattintva tekintheti meg.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
