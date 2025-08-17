augusztus 17., vasárnap

Balatoni otthon kedvező áron: modern kényelem és nyaralós hangulat (galéria)

A Balaton közelében, mindössze egy rövid sétára a vízparttól, új lakóját keresi egy kétszintes, saját kerttel rendelkező sorházi otthon.

Csodás ingatlan, ahol a modern stílus találkozik az otthonosság varázsával, és tágas kerttel várja új lakóját.

Modern ingatlan, otthonos hangulat.
Fotó: Ingatlanbazár.hu

Modern ingatlan, családias légkör

A balatonkenesei, 158 m²-es, tágas elrendezésű ingatlan földszintjén nappali, konyha, fürdő és nagy terasz található, az emeleten pedig három szoba, erkély és további fürdő kapott helyet. Az elő- és hátsó kert, valamint a terasz kellemes, zöld pihenőteret kínál, a parkolás az udvarban akár két autó számára is megoldott. A mindennapi kényelemről a közeli bevásárlási lehetőségek, pékség, bolt, iskola, óvoda, orvosi rendelő és templom gondoskodik, a játszótér pedig közvetlenül a szomszédban van. A Balaton és a strand mindössze 1000 méterre található, így nyáron akár gyalog is könnyen elérhető.

A ház szerkezetileg jó állapotban van, de részleges felújítást igényel, így remek lehetőséget nyújt arra, hogy új tulajdonosa saját ízlésére formálja. Ez a tágas, jól kihasználható otthon ideális választás nagyobb családoknak vagy akár nyaralónak is. Az ingatlant ide kattintva tekintheti meg.

Balatoni álomotthon: modern kényelem és nyaralós hangulat

Fotók: ingatlanbazar.hu

 

