Veszélyben a csoki?

A klímaváltozás veszélybe sodorhatja a kakaótermést

A boltok polcain is érezhetőek a természeti változások hatásai. A kakaó és a csokoládé kínálatát különösen a klímaváltozás veszélyezteti.

A világ kedvenc édességének, a csokoládénak az alapanyaga egyre nagyobb veszélybe kerül. Elefántcsontpart kakaóültetvényei, amelyek a globális termelés közel 40 százalékát adják, különösen ki vannak téve az időjárás szeszélyeinek, és a gazdák egyre nagyobb aggodalommal figyelik a napsütés hiányát és a csapadék változását. Ezek a bizonytalan körülmények leginkább a klímaváltozás következményei, amelyek hosszú távon komoly hatással lehetnek a kakaótermésre, és előfordulhat, hogy a boltok polcairól is hiányozni fog a kakaó és a csokoládé – írja a Köpönyeg.

A gazdák egyre nagyobb aggodalommal figyelik a klímaváltozás hatásait a termőföldeken.
A gazdák egyre nagyobb aggodalommal figyelik a klímaváltozás hatásait a termőföldeken


A kakaótermést fenyegeti a klímaváltozás

A kakaófák érzékeny növények, amelyeknek kiegyensúlyozott csapadékra, megfelelő nedvességre és napi több órás napfényre van szükségük. Idén a szezon elején a talajnedvesség és az enyhe eső kedvezett a növekedésnek, a termés ígéretesnek tűnik. Ugyanakkor a felhős, napfényhiányos idő lassíthatja a bimbók érését, ami a termés mennyiségére és minőségére is negatívan hat, és hosszabb távon az árak emelkedéséhez vezethet.

A szeptemberi időjárás lesz a döntő: túl sok eső gombás betegségeket és bimbóhullást okozhat, míg a borongós, hűvös napok lassítják a beérést. Az ültetvényesek egyre kiszolgáltatottabbnak érzik magukat a természet szeszélyeivel szemben.

A kakaó és a csokoládé jövője így egyre kiszámíthatatlanabbá válik, miközben a gazdák és a termelők a klímaváltozás hatásaitól próbálnak védekezni. Ha kíváncsi vagy, milyen árcsúszásokra és terméskilátásokra lehet számítani az idei szezonban, nézd meg a részletes elemzést a koponyeg.hu-n.

 

