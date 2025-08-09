augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudnivalók

37 perce

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025: kik kapják, hová érkezik, és átveheti-e más?

Címkék#pótlék#élelmiszer utalvány#nyugdíj

A 2025-ben kiosztásra kerülő nyugdíjas élelmiszer-utalvány több százezer magyar állampolgárt érint.

Veol.hu

Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat: kik jogosultak rá, milyen címre kerül a kézbesítés, valamint ki és hogyan veheti át a nyugdíjas élelmiszer-utalványt.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025: amit tudni kell
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025: amit tudni kell
Forrás: Pexels-illusztráció

Ki jogosult a nyugdíjas élelmiszer-utalványra?

Az élelmiszer-utalványt 2025-ben azok a Magyarországon élő és tartózkodó személyek kapják, akik 2025. július hónapban az alábbi ellátások valamelyikében részesültek:

Nyugdíjszerű ellátások, például:

  • öregségi nyugdíj,
  • özvegyi nyugdíj,
  • szülői nyugdíj,
  • árvaellátás,
  • baleseti hozzátartozói nyugellátás.

Mezőgazdasági ellátások, mint:

  • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,
  • szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka.
  • Korhatár előtti és speciális ellátások:
  • korhatár előtti ellátás,
  • szolgálati járandóság,
  • átmeneti bányászjáradék,
  • táncművészeti életjáradék.

Egészségi állapoton alapuló juttatások:

  • rokkantsági ellátás,
  • rehabilitációs ellátás,
  • baleseti járadék,
  • rokkantsági járadék,
  • bányászok egészségkárosodási járadéka.
  • Fogyatékossággal élők támogatásai:
  • fogyatékossági támogatás,
  • vakok személyi járadéka.

Egyéb ellátások:

  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátások,
  • polgármesterek közszolgálati járadéka,
  • hadigondozás alapján járó pénzbeli ellátás,
  • nemzeti helytállásért pótlék,
  • nemzeti gondozási díj,
  • házastársi pótlék,
  • házastársi jövedelempótlék.

Fontos tudni, hogy az utalvány személyenként egyszer jár, akkor is, ha valaki többféle ellátásban részesül.

Milyen címre kerül kézbesítésre az utalvány?

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának nyilvántartásában szerepel. Ez lehet:

  • az állandó lakcím,
  • tartózkodási hely,
  • vagy bármely más levelezési cím, amit az ellátott bejelentett.

Ez azt jelenti, hogy a postai küldemény nem feltétlenül a lakóhelyre érkezik, hanem arra a címre, ahová az érintett az ellátásait, illetve hivatalos leveleit kérte.

Amennyiben a címzett az ellátásokat bankszámlára kapja, az utalvány postai úton, a bejelentett levelezési címre érkezik. A küldeményeket a Magyar Posta Zrt. kézbesíti. A postás egyszer próbálja meg kézbesíteni a csomagot, sikertelenség esetén értesítőt hagy hátra, amely tartalmazza, hogy melyik postán, mikortól és meddig vehető át az utalvány. A letéti idő: 10 munkanap.

Ha az érintett időközben megváltoztatta a kézbesítési címét, és erről értesítette a Postát, akkor az utalványt utánküldés keretében az új címre továbbítják.

Átveheti-e más az utalványt?

Igen, a címzett más személyt is meghatalmazhat az élelmiszer-utalvány átvételére. Ez különösen fontos lehet mozgásukban korlátozott vagy idős személyek esetében.

A meghatalmazás lehet:

  • közokirat (pl. közjegyző által kiállított dokumentum),
  • írásos meghatalmazás a postai szolgáltató megfelelő képviselője előtt,
  • teljes bizonyító erejű magánokirat (pl. két tanúval aláírt írás),
  • elektronikus meghatalmazás (pl. Rendelkezési Nyilvántartásban rögzítve),
  • vagy e-meghatalmazás, amely online is elérhető.

A meghatalmazás lehet kizárólag az élelmiszer-utalványra vonatkozó, de lehet általános, valamennyi postai küldeményre is kiterjedő.

A meghatalmazott az értesítésen feltüntetett postán személyesen is átveheti a küldeményt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu