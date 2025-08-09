Nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025: kik kapják, hová érkezik, és átveheti-e más?

Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat: kik jogosultak rá, milyen címre kerül a kézbesítés, valamint ki és hogyan veheti át a nyugdíjas élelmiszer-utalványt.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025: amit tudni kell

Forrás: Pexels-illusztráció

Ki jogosult a nyugdíjas élelmiszer-utalványra?

Az élelmiszer-utalványt 2025-ben azok a Magyarországon élő és tartózkodó személyek kapják, akik 2025. július hónapban az alábbi ellátások valamelyikében részesültek:

Nyugdíjszerű ellátások, például:

öregségi nyugdíj,

özvegyi nyugdíj,

szülői nyugdíj,

árvaellátás,

baleseti hozzátartozói nyugellátás.

Mezőgazdasági ellátások, mint:

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,

szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka.

Korhatár előtti és speciális ellátások:

korhatár előtti ellátás,

szolgálati járandóság,

átmeneti bányászjáradék,

táncművészeti életjáradék.

Egészségi állapoton alapuló juttatások:

rokkantsági ellátás,

rehabilitációs ellátás,

baleseti járadék,

rokkantsági járadék,

bányászok egészségkárosodási járadéka.

Fogyatékossággal élők támogatásai:

fogyatékossági támogatás,

vakok személyi járadéka.

Egyéb ellátások:

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátások,

polgármesterek közszolgálati járadéka,

hadigondozás alapján járó pénzbeli ellátás,

nemzeti helytállásért pótlék,

nemzeti gondozási díj,

házastársi pótlék,

házastársi jövedelempótlék.

Fontos tudni, hogy az utalvány személyenként egyszer jár, akkor is, ha valaki többféle ellátásban részesül.

Milyen címre kerül kézbesítésre az utalvány?

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának nyilvántartásában szerepel. Ez lehet:

az állandó lakcím,

tartózkodási hely,

vagy bármely más levelezési cím, amit az ellátott bejelentett.

Ez azt jelenti, hogy a postai küldemény nem feltétlenül a lakóhelyre érkezik, hanem arra a címre, ahová az érintett az ellátásait, illetve hivatalos leveleit kérte.

Amennyiben a címzett az ellátásokat bankszámlára kapja, az utalvány postai úton, a bejelentett levelezési címre érkezik. A küldeményeket a Magyar Posta Zrt. kézbesíti. A postás egyszer próbálja meg kézbesíteni a csomagot, sikertelenség esetén értesítőt hagy hátra, amely tartalmazza, hogy melyik postán, mikortól és meddig vehető át az utalvány. A letéti idő: 10 munkanap.