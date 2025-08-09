24 perce
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025: kik kapják, hová érkezik, és átveheti-e más?
A 2025-ben kiosztásra kerülő nyugdíjas élelmiszer-utalvány több százezer magyar állampolgárt érint.
Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat: kik jogosultak rá, milyen címre kerül a kézbesítés, valamint ki és hogyan veheti át a nyugdíjas élelmiszer-utalványt.
Ki jogosult a nyugdíjas élelmiszer-utalványra?
Az élelmiszer-utalványt 2025-ben azok a Magyarországon élő és tartózkodó személyek kapják, akik 2025. július hónapban az alábbi ellátások valamelyikében részesültek:
Nyugdíjszerű ellátások, például:
- öregségi nyugdíj,
- özvegyi nyugdíj,
- szülői nyugdíj,
- árvaellátás,
- baleseti hozzátartozói nyugellátás.
Mezőgazdasági ellátások, mint:
- mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,
- szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka.
- Korhatár előtti és speciális ellátások:
- korhatár előtti ellátás,
- szolgálati járandóság,
- átmeneti bányászjáradék,
- táncművészeti életjáradék.
Egészségi állapoton alapuló juttatások:
- rokkantsági ellátás,
- rehabilitációs ellátás,
- baleseti járadék,
- rokkantsági járadék,
- bányászok egészségkárosodási járadéka.
- Fogyatékossággal élők támogatásai:
- fogyatékossági támogatás,
- vakok személyi járadéka.
Egyéb ellátások:
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátások,
- polgármesterek közszolgálati járadéka,
- hadigondozás alapján járó pénzbeli ellátás,
- nemzeti helytállásért pótlék,
- nemzeti gondozási díj,
- házastársi pótlék,
- házastársi jövedelempótlék.
Fontos tudni, hogy az utalvány személyenként egyszer jár, akkor is, ha valaki többféle ellátásban részesül.
Milyen címre kerül kézbesítésre az utalvány?
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának nyilvántartásában szerepel. Ez lehet:
- az állandó lakcím,
- tartózkodási hely,
- vagy bármely más levelezési cím, amit az ellátott bejelentett.
Ez azt jelenti, hogy a postai küldemény nem feltétlenül a lakóhelyre érkezik, hanem arra a címre, ahová az érintett az ellátásait, illetve hivatalos leveleit kérte.
Amennyiben a címzett az ellátásokat bankszámlára kapja, az utalvány postai úton, a bejelentett levelezési címre érkezik. A küldeményeket a Magyar Posta Zrt. kézbesíti. A postás egyszer próbálja meg kézbesíteni a csomagot, sikertelenség esetén értesítőt hagy hátra, amely tartalmazza, hogy melyik postán, mikortól és meddig vehető át az utalvány. A letéti idő: 10 munkanap.
Ha az érintett időközben megváltoztatta a kézbesítési címét, és erről értesítette a Postát, akkor az utalványt utánküldés keretében az új címre továbbítják.
Átveheti-e más az utalványt?
Igen, a címzett más személyt is meghatalmazhat az élelmiszer-utalvány átvételére. Ez különösen fontos lehet mozgásukban korlátozott vagy idős személyek esetében.
A meghatalmazás lehet:
- közokirat (pl. közjegyző által kiállított dokumentum),
- írásos meghatalmazás a postai szolgáltató megfelelő képviselője előtt,
- teljes bizonyító erejű magánokirat (pl. két tanúval aláírt írás),
- elektronikus meghatalmazás (pl. Rendelkezési Nyilvántartásban rögzítve),
- vagy e-meghatalmazás, amely online is elérhető.
A meghatalmazás lehet kizárólag az élelmiszer-utalványra vonatkozó, de lehet általános, valamennyi postai küldeményre is kiterjedő.
A meghatalmazott az értesítésen feltüntetett postán személyesen is átveheti a küldeményt.