Veszprém vármegye legolcsóbb háza vállalkozó szelleműeknek

Bakonypölöskén akadt egy igazán különleges ingatlan, ami szinte kiált a kreatív felújításért. A 74 négyzetméteres, kétszobás ház jelenleg lakhatatlan, de a hozzá tartozó 1 334 m²-es telek és a meglévő infrastruktúra – villany és víz – már ad némi alapot a vállalkozó szellemű új tulajdonosnak, és az egész olcsón, mindössze 2,9 millió forintért elvihető.

Olcsó az ingatlan, de komoly felújítást igényel

Fotó: ingatlanbazar.hu

Veszprém vármegye egyik legolcsóbb háza

A vegyes falazatú épület kőből és téglából áll, a tető és a belső terek felújításra szorulnak, így egyértelműen nem kezdőknek való, de pont ez adja a lehetőséget: alakítható, formálható, igazán saját ízlésre szabható. A telek teljesen körbekerített, a melléképület pedig további ötleteknek ad teret – akár vendégház, műhely, garázs vagy bármi, ami egy vidéki kreatív projekthez kell.

Az ingatlan nem csupán olcsó, de egyfajta kihívás is: olyan lehetőség, ami arra vár, hogy valaki meglássa benne a potenciált. Aki vállalja a felújítást, annak egy különleges ház és telek kombinációja nyílik meg, a Balaton közelségével kiegészítve. Egyszóval, egy ritka darab, ami inkább kaland, mint hétköznapi vétel – és éppen ezért igazán érdekes.

Fotó: ingatlanbazar.hu