Ötös lottó
23 perce
Ezekkel a számokkal lehetett (volna) elvinni a főnyereményt
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
7 (hét)
17 (tizenhét)
35 (harmincöt)
50 (ötven)
77 (hetvenhét).
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 1 002 375 forint; 3 találatos szelvény 3384 darab, nyereményük egyenként 14 275 forint; 2 találatos szelvény 74 790 darab, nyereményük egyenként 2445 forint. Joker: 468229.
