Többeknek duplán vonták le a pénzt a számlájáról az egyik legnagyobb banknál

Csütörtök délelőtt több piaci szereplő is jelezte, hogy gondok adódtak az OTP Bank rendszerében. A bank szerint egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy egyes korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, így bizonyos ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget.

OTP Bank hiba: Duplán terhelt a rendszer bizonyos ügyfeleket

Forrás: OTP Bank

Duplán terhelések az OTP Banknál

A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől

– közölte az OTP Bank. Bár nem tömeges jelenségről van szó, információink szerint így is jelentős számú ügyfelet érint a hiba. Több forrás is megerősítette, hogy a problémát egy külső szolgáltató okozta, aminek következtében bizonyos tranzakciókat duplán számolt a rendszer – így előfordulhatott, hogy már kifizetett összegeket ismét levontak az érintettek számlájáról.

A bank munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy azonosítsák és javítsák a duplikált tranzakciókat, így hamarosan minden érintett ügyfél számlaegyenlege helyreállhat. Az Erste Bank is közölte: külső szolgáltatói hiba miatt 2025. augusztus 7-én tévesen duplán terhelődött néhány 2025. július elején végzett bankkártyás vásárlás.

Nem történt visszaélés, a duplán beterhelt összeg központilag jóváírásra került, már a zárolt tételek között megtalálható, így ezzel nincs teendőd. Sajnáljuk a kellemetlenséget!

– áll a közleményben.