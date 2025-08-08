15 perce
Többeknek duplán vonták le a pénzt a számlájáról az egyik legnagyobb banknál
Csütörtök délelőtt technikai hiba miatt egyes OTP-ügyfelek számlájáról duplán vontak le korábbi vásárlásokat. A problémát egy külső szolgáltató okozta, a bank pedig már dolgozik a hibás tranzakciók javításán. Az OTP elnézést kért, és az Erste Bank is jelezte, hogy hasonló eset náluk is előfordulhatott.
Csütörtök délelőtt több piaci szereplő is jelezte, hogy gondok adódtak az OTP Bank rendszerében. A bank szerint egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy egyes korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, így bizonyos ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget.
Duplán terhelések az OTP Banknál
A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől
– közölte az OTP Bank. Bár nem tömeges jelenségről van szó, információink szerint így is jelentős számú ügyfelet érint a hiba. Több forrás is megerősítette, hogy a problémát egy külső szolgáltató okozta, aminek következtében bizonyos tranzakciókat duplán számolt a rendszer – így előfordulhatott, hogy már kifizetett összegeket ismét levontak az érintettek számlájáról.
A bank munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy azonosítsák és javítsák a duplikált tranzakciókat, így hamarosan minden érintett ügyfél számlaegyenlege helyreállhat. Az Erste Bank is közölte: külső szolgáltatói hiba miatt 2025. augusztus 7-én tévesen duplán terhelődött néhány 2025. július elején végzett bankkártyás vásárlás.
Nem történt visszaélés, a duplán beterhelt összeg központilag jóváírásra került, már a zárolt tételek között megtalálható, így ezzel nincs teendőd. Sajnáljuk a kellemetlenséget!
– áll a közleményben.
