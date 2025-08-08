augusztus 8., péntek

Otthonteremtés újratöltve: tanulságok a múltból, remények a jövőre

A jelenlegi Otthon Start program nem az első otthonteremtési kísérlete a Fidesz-kormánynak.

Veol.hu

Már az első Orbán-kormány 2000-ben elindította az Otthon Start program elődjének tekinthető, államilag támogatott lakáshitel-programot, amely jelentős sikereket hozott: ugrásszerűen megnőtt az építkezések és lakásátadások száma. Ezt a kezdeményezést azonban a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP–SZDSZ-kormány fokozatosan leépítette, miközben megnyitotta az utat a devizahitelek előtt, amelyek később - különösen a 2008-as pénzügyi válság idején - súlyos társadalmi válságot okoztak - írja a Világgazdaság.

Otthon Start program: új esély a lakásvásárlásra
Otthon Start program: új esély a lakásvásárlásra
Forrás: Pexels-illusztráció

A szocialista-liberális kormány idővel teljesen leépítette a korábbi támogatott lakáshiteleket, és ezzel párhuzamosan megnyitotta az utat a devizahitelezés előtt, amely árfolyamkockázata miatt tömegeket sodort pénzügyi csődbe. A Gyurcsány-kormány saját programja, a Fészekrakó, szintén kudarcot vallott, tömeges visszaélésekre adott lehetőséget.

A jelenlegi Otthon Start program ettől több szempontból is eltér:

Fix, 3%-os kamatozású hitelt kínál első lakásvásárlóknak,

50 millió forintig, 25 éves futamidővel,

10% önrész szükséges,

nincs életkori korlát,

legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött.

A kormány célja, hogy ezzel 5 év alatt 50 ezer új lakás épülhessen, és ismét fellendüljön a lakásépítés. A programot a korábbi hibákból tanulva úgy tervezték, hogy kizárja a visszaéléseket, és ne vezessen lakásár-robbanáshoz. A kormány szerint a költségvetésre sem jelent majd túlzott terhet, mert az illetékbevételek fedezhetik a kamattámogatást.

