Veszprémben az eladó ingatlanok több mint 80 százalékára kérhető a 3 százalékos hitel

Az ingatlan.com statisztikái szerint Veszprémben az eladó lakások és házak 83%-a megfelel az Otthon Start program feltételeinek. Ez jóval az országos átlag (75%) felett van. Az átlagos négyzetméterár 858 ezer forint, ami bőven a 1,5 millió forintos plafon alatt marad, így a városban széles választék érhető el a kedvezményes hitelre jogosult vevőknek.

Otthon start program: Így tudod felhasználni vármegyénkben.

Forrás: ingatlan.com

Az otthon start program helyzete vármegyénkben

Az otthon start program feltételei, legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterár, maximum 100 millió forintos lakásár, illetve 150 millió forintos házár.

Ingatlantípus szerinti arányok országosan:

Házaknál: 82 ezerből 69 ezer alkalmas (83%).

Lakásoknál: 52 ezerből közel 34 ezer (66%).

Veszprém előnye: Az árak itt mérsékeltebbek, mint például Győrben (912 ezer Ft/m²) vagy Szegeden (884 ezer Ft/m²), és a programba bevonható ingatlanok aránya is magasabb, mint az országos átlag.

Budapest és Veszprém

A fővárosban csak 41% az arány a lakásoknál, házaknál pedig 46%, mivel ott a négyzetméterár már 1,4 millió forint körül mozog, és számos ingatlan túllépi a feltételként megszabott határokat.

Veszprém hasonlóan jó helyzetben van, mint például Győr (83%) vagy Szeged (82%), de elmarad a legmagasabb arányokat hozó városoktól, mint Békéscsaba (98%) vagy Salgótarján (99%).