Lakhatási pályázatot hirdetnek Veszprémben

Porga Gyula, Veszprém polgármestere a Facebook-oldalán osztotta meg a fiatalokat érintő örömhírt. Az Otthon Veszprémben pályázat célja, hogy szakképzettség megszerzését, a felsőoktatási tanulmányok befejezését követően a fiatal felnőtteket támogassa.

2025. augusztus 15-ig lehet benyújtani az Otthon Veszprémben pályázatot

A munkaerőpiacra kikerüléssel egyidejűleg esedékessé válik a felvett diákhitel törlesztése. A családalapítás előtt álló fiatalok támogatását a város népességmegtartó ereje érdekében kiemelten fontosnak tartja Veszprém - olvasható a veszprem.hu-n.

A pályázat célja a Veszprémben letelepedni vagy tovább itt élni kívánó, Veszprémben munkát vállaló fiatal felnőttek lakhatásának támogatása.

A pályázatokat 2025. augusztus 15-ig lehet személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vagy postázni (a postai bélyegzőn szereplő dátum: 2025. augusztus 15.)

Milyen feltételek szükségesek a sikeres Otthon Veszprémben pályázathoz?

A pályázatból támogatásban részesíthető az a veszprémi fiatal, aki a szülői házat elhagyva önálló életre törekszik és munkát vállal, illetve az a betelepülő fiatal, aki Veszprémben végez munkát, ezért bérelt ingatlanban lakik.

Cél, az adott szakmában magasan képzett munkaerő jelenléte, a hiányszakmák betöltése. Előny civil szervezettel vagy bejegyzett egyházi jogi személlyel történő igazolt kapcsolattartás, önkéntes tevékenység végzése.

A pályázaton támogatásban részesíthető: az a 18. életévét betöltött, legfeljebb 35 éves természetes személy, aki

magyar állampolgár

büntetlen előéletű

legalább középfokú végzettséggel vagy szakképzettség rendelkezik

Veszprémben állandó lakhelye vagy tartózkodási helye van – bérleti szerződés alapján

igazoltan Veszprémben dolgozik (kinevezés, munkaszerződés, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony).

A támogatás mértéke és időtartama

A támogatás a pályázati célnak megfelelő lakásbérleti szerződésből eredő bérleti díj megfizetésére nyújtható. A támogatás közüzemi költségekre nem fordítható. A támogatás egy kérelmezőnek, egy ingatlanra egy évben egyszer folyósítható. A támogatás összege egy összegű 300.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás. Egy ingatlanra egy személy igényelhet támogatást egy naptári évben. A pályázóval támogatási szerződés megkötésére kerül sor.