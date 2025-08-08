augusztus 8., péntek

Támogatják a fiatalokat

4 órája

Lakhatási pályázatot hirdetnek Veszprémben

Címkék#pályázat#lakhatási támogatás#Veszprém

Akik most terveznek elindulni az önálló élet útján Veszprémben, vagy már itt élnek, dolgoznak, most egyszeri, 300.000 Ft-os, vissza nem térítendő lakhatási támogatásra pályázhatnak.

Veol.hu

Porga Gyula, Veszprém polgármestere a Facebook-oldalán osztotta meg a fiatalokat érintő örömhírt. Az Otthon Veszprémben pályázat célja, hogy szakképzettség megszerzését, a felsőoktatási tanulmányok befejezését követően a fiatal felnőtteket támogassa. 

2025. augusztus 15-ig lehet benyújtani az Otthon Veszprémben pályázatot
2025. augusztus 15-ig lehet benyújtani az Otthon Veszprémben pályázatot
Fotó: Wikipédia

A munkaerőpiacra kikerüléssel egyidejűleg esedékessé válik a felvett diákhitel törlesztése. A családalapítás előtt álló fiatalok támogatását a város népességmegtartó ereje érdekében kiemelten fontosnak tartja Veszprém - olvasható a veszprem.hu-n. 

A pályázat célja a Veszprémben letelepedni vagy tovább itt élni kívánó, Veszprémben munkát vállaló fiatal felnőttek lakhatásának támogatása.

A pályázatokat 2025. augusztus 15-ig lehet személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vagy postázni (a postai bélyegzőn szereplő dátum: 2025. augusztus 15.)

Milyen feltételek szükségesek a sikeres Otthon Veszprémben pályázathoz?

A pályázatból támogatásban részesíthető az a veszprémi fiatal, aki a szülői házat elhagyva önálló életre törekszik és munkát vállal, illetve az a betelepülő fiatal, aki Veszprémben végez munkát, ezért bérelt ingatlanban lakik.

Cél, az adott szakmában magasan képzett munkaerő jelenléte, a hiányszakmák betöltése. Előny civil szervezettel vagy bejegyzett egyházi jogi személlyel történő igazolt kapcsolattartás, önkéntes tevékenység végzése.

A pályázaton támogatásban részesíthető: az a 18. életévét betöltött, legfeljebb 35 éves természetes személy, aki

  • magyar állampolgár
  • büntetlen előéletű
  • legalább középfokú végzettséggel vagy szakképzettség rendelkezik
  • Veszprémben állandó lakhelye vagy tartózkodási helye van – bérleti szerződés alapján
  • igazoltan Veszprémben dolgozik (kinevezés, munkaszerződés, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony).

A támogatás mértéke és időtartama

A támogatás a pályázati célnak megfelelő lakásbérleti szerződésből eredő bérleti díj megfizetésére nyújtható. A támogatás közüzemi költségekre nem fordítható. A támogatás egy kérelmezőnek, egy ingatlanra egy évben egyszer folyósítható. A támogatás összege egy összegű 300.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás. Egy ingatlanra egy személy igényelhet támogatást egy naptári évben. A pályázóval támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

Ki nem veheti igénybe?

Nem részesíthető támogatásban, aki :

  • hozzátartozójától vagy a vele együtt költöző személy hozzátartozójától bérli az ingatlant. 
  • önkormányzati képviselő közeli hozzátartozója, vagy a vele együtt költöző személy közeli hozzátartozója önkormányzati képviselő.
    Nem részesíthető támogatásban a támogatási döntés meghozatalában részt vevő személy közeli hozzátartozója.

Aki a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe, mert megszűnik a bérleti jogviszonya, vagy a munkaviszonya az köteles visszafizetni a támogatást folyósító részére. A jogosultsági feltétel megszűnését megelőzően igénybe vett támogatás nem minősül jogosulatlan igénybevételnek.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok a veszprem.hu felületen érhetőek el. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
