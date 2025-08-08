42 perce
Lakhatási pályázatot hirdetnek Veszprémben
Akik most terveznek elindulni az önálló élet útján Veszprémben, vagy már itt élnek, dolgoznak, most egyszeri, 300.000 Ft-os, vissza nem térítendő lakhatási támogatásra pályázhatnak.
Porga Gyula, Veszprém polgármestere a Facebook-oldalán osztotta meg a fiatalokat érintő örömhírt. Az Otthon Veszprémben pályázat célja, hogy szakképzettség megszerzését, a felsőoktatási tanulmányok befejezését követően a fiatal felnőtteket támogassa.
A munkaerőpiacra kikerüléssel egyidejűleg esedékessé válik a felvett diákhitel törlesztése. A családalapítás előtt álló fiatalok támogatását a város népességmegtartó ereje érdekében kiemelten fontosnak tartja Veszprém - olvasható a veszprem.hu-n.
A pályázat célja a Veszprémben letelepedni vagy tovább itt élni kívánó, Veszprémben munkát vállaló fiatal felnőttek lakhatásának támogatása.
A pályázatokat 2025. augusztus 15-ig lehet személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vagy postázni (a postai bélyegzőn szereplő dátum: 2025. augusztus 15.)
Milyen feltételek szükségesek a sikeres Otthon Veszprémben pályázathoz?
A pályázatból támogatásban részesíthető az a veszprémi fiatal, aki a szülői házat elhagyva önálló életre törekszik és munkát vállal, illetve az a betelepülő fiatal, aki Veszprémben végez munkát, ezért bérelt ingatlanban lakik.
Cél, az adott szakmában magasan képzett munkaerő jelenléte, a hiányszakmák betöltése. Előny civil szervezettel vagy bejegyzett egyházi jogi személlyel történő igazolt kapcsolattartás, önkéntes tevékenység végzése.
A pályázaton támogatásban részesíthető: az a 18. életévét betöltött, legfeljebb 35 éves természetes személy, aki
- magyar állampolgár
- büntetlen előéletű
- legalább középfokú végzettséggel vagy szakképzettség rendelkezik
- Veszprémben állandó lakhelye vagy tartózkodási helye van – bérleti szerződés alapján
- igazoltan Veszprémben dolgozik (kinevezés, munkaszerződés, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony).
A támogatás mértéke és időtartama
A támogatás a pályázati célnak megfelelő lakásbérleti szerződésből eredő bérleti díj megfizetésére nyújtható. A támogatás közüzemi költségekre nem fordítható. A támogatás egy kérelmezőnek, egy ingatlanra egy évben egyszer folyósítható. A támogatás összege egy összegű 300.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás. Egy ingatlanra egy személy igényelhet támogatást egy naptári évben. A pályázóval támogatási szerződés megkötésére kerül sor.
Ki nem veheti igénybe?
Nem részesíthető támogatásban, aki :
- hozzátartozójától vagy a vele együtt költöző személy hozzátartozójától bérli az ingatlant.
- önkormányzati képviselő közeli hozzátartozója, vagy a vele együtt költöző személy közeli hozzátartozója önkormányzati képviselő.
Nem részesíthető támogatásban a támogatási döntés meghozatalában részt vevő személy közeli hozzátartozója.
Aki a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe, mert megszűnik a bérleti jogviszonya, vagy a munkaviszonya az köteles visszafizetni a támogatást folyósító részére. A jogosultsági feltétel megszűnését megelőzően igénybe vett támogatás nem minősül jogosulatlan igénybevételnek.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok a veszprem.hu felületen érhetőek el.