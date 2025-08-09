augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piaci körkép

3 órája

Lassan eltűnnek a vásárlók a piacokról – nélkülük haldoklik a termelői kultúra

Címkék#őstermelők#tapasztalat#körkép#árverseny

Szállingózó vevők, a helypénz a háromszorosa nőtt, és a multik letarolják a hagyományos piacokat – de van, aki mégis kitart. Megrázóan őszinte életkép a piac jelenéről, a versenyhelyzetről és a tisztességes munka áráról.

Csizi Péter

Több éve ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a termékekkel, magas minőségű árukészlettel vannak jelen a vásáron. Valaki 30 éve árul, mások néhány éve kezdtek bele a kereskedelembe. Veszprémben és Pápán is nagy hagyománya van a kistermelői piacnak, ahol húsáru, zöldség, gyümölcs, méz és házi készítésű finomságok cserélnek gazdát, akár a hét több napján is. A vevők közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak– vagyis még megtalálható az az emberközeli, bizalmon alapuló kapcsolat, ami máshol már kiveszőben van. Mégis, ahogy országosan, úgy ezekben a városokban is csökken a piacra járók száma. Helyi árusok tapasztalatait osztjuk meg a vevők hiányáról, az árversenyről és a minőség válságáról is.

„Még mindig van, aki kijön” – zamatos paprika, friss paradicsom és hűséges vevők tartják fent a piac gerincét
„Még mindig van, aki kijön” – zamatos paprika, friss paradicsom és hűséges vevők adják a piac gerincét
Fotó: Napló

A vásárlói rétegek átalakulása – eltűnő igény a minőségre, már a piacon is

A húsos bódéban füstölt áruk, kolozsvári szalonna, kolbász, tepertő és hagyományos disznósajt kapható egyebek mellett. Árukészlet van, és persze ínycsiklandozó az illata. Árban hasonló, néha kedvezőbb, mint a bevásárló központokban, mégis, ahogy az eladó fogalmaz: „lassan többet keresnék, ha elmennék dolgozni valahova”. Elmondása szerint kétféle vásárló van: az egyik rétegnek mindegy, hogy mit eszik, csak olcsó legyen. A másik a minőséget keresi– ez az a réteg, amelyik egyre inkább eltűnik. „Bemégy a multiba, és mindenkinél ugyanaz van: kolozsvári szalonna, ami 2-3 nap alatt elkészül (injektálásos pácolás), mi a sajátunkon 6 hétig dolgozunk. Füstöljük, pihentetjük, nagy a különbség, mégse éri meg” – fogalmazott keserűen. A termékeiket a bőnyi Kulcsár hús készíti, akikkel kilenc éve működnek együtt. Ezek hagyományos, időigényes technológiával készült áruk. De – mint mondja – ma már sokan nem a minőséget nézik, hanem csak az árat.

Gusztusos füstölt árú a standon, mégis kevés a vásárló, legalább is nem elég egy ekkora piachoz képest
Kép: Napló

Egyenlőtlen verseny és piaci küzdelmek a háttérben

A piaci verseny egyre élesebb, és nem mindenki játszik tisztán. „Rengetegen kezdték el ezt a szakmát, de sokan ismeretlen eredetű terméket adnak el.” Van sok „kereskedő” , akik boltból veszik az olcsó, lejárat közeli árút, majd a piacon adják el drágábban. Ezeknek az útja nem visszakövethető. A szabályosan működő árusok hátrányba kerülnek. Előfordult, hogy a NÉBIH ellenőrzése után sok eladó eltűnt a piacról. „Aki szabályosan dolgozik, mint mi, annak nincs mitől félnie – de már nem is maradtunk sokan.” Közben a multik óriási árversenyt diktálnak: „Ők nagy tételben veszik, és 99 forintért adják a dinnyét, mi meg ott állunk 350 forintért....” – a gondolatmenetet be se kellett fejeznie.

Vásárlók nélkül nincs piac, piac nélkül nincsenek vásárlók

A kiskereskedelem életképessége a vevőkön múlik, de ők is fogynak. Találgattuk, talán szezonális problémáról van-e szó, de sajnos azt kizárhatjuk.
Szeptembertől mindig beindul a piac, mivel lehűl az idő, de sok volt az olyan nyár, hogy szinte nem változott semmit a kereslet a melegebb hónapokban sem, egészen az elmúlt 1-2 évig, tehát levonhatjuk a következtetést: Mostanra egyszerűen eltűntek a vásárlók. 

„A nyugdíjasok már nem tudnak kijönni, a fiatalok meg dolgoznak. Nem jön ki helyettük senki.” A körülmények sem segítik a helyzetet: a parkolás sokaknak gondot jelent, különösen az időseknek, ők nem tudják kezelni a fizetős parkolórendszert. Sokan emiatt sem jönnek” – állítja az árus. 

A piacon már a túlkínálat is súlyos gond. „Egyetlen eladó is nehezen boldogul, nemhogy három ugyanazzal a kínálattal – ilyen gyér forgalom mellett egyszerűen nem él meg ennyi stand.” A vevők hiányában a termelők is sorra eltűnnek, és ahogy ürülnek a pultok, lassan a piac egésze is leépül. A jelenlegi körülmények között egy egyensúlyát vesztett piac nem tud tartósan működni, vonom le a konzekvenciát szomorúan.

Üresen állnak a standok, az új generációt nem vonzza a piacozás, inkább a kiszámíthatóbb állásokba helyezkednek el
Fotó: Napló

Termelők kontra kereskedők – kié a jövő?

A termelői szemlélet háttérbe szorult. A vetőkrumpli például teljesen kifutott: „Idén az ültetési időszakban szinte semmit nem tudtunk eladni. Régen két kocsira való krumpli fogyott el. Ma már minden le van térkövezve, senki nem termel otthon, nincsenek családi gazdaságok, kertművelés” – osztotta meg meglátásait az egyik piacozó. Ez elvileg előnyös is lehetne az árusoknak, hiszen aki nem termel, az vásárol. „Aki nem termel meg otthon semmit, az inkább piacra megy. Nő a kereslet – elvileg. Csakhogy a multik még ezt is lenyomják.” – vélekedett elgondolkozva a húsárus.

Van kiút? – A termelői piacok újraélesztése lehet a megoldás

A hentes szerint új alapokra kellene helyezni a piac működését. „Megfizethető ár, minőségi termék – ez lenne az irány. Csakhogy a piacot leuralják a multik.” A hétvégi termelői piacokra lenne igény, ahol valóban a minőséget keresők jelennének meg. „A hétköznapi délelőttös piacnak ebben a formában így nincs jövője. Pár éven belül megszűnik.” A vásárlók visszahódítása érdekében érdemes lenne újragondolni a nyitvatartást, a parkolási rendszert, és visszaterelni a piacokat a valódi, minőségi termékek felé. Mégis, az interjú végén ott a remény. „Nem akarjuk cserben hagyni azokat, akik több éve visszajárnak hozzánk. Ezek már nem vásárlók, ezek kapcsolatok.” Ez a kötődés az, amiért még mindig érdemes kint állni a bódéban – és talán ez az, ami a piac jövőjét is új alapokra helyezheti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu