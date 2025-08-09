Lassan eltűnnek a vásárlók a piacokról – nélkülük haldoklik a termelői kultúra

Több éve ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a termékekkel, magas minőségű árukészlettel vannak jelen a vásáron. Valaki 30 éve árul, mások néhány éve kezdtek bele a kereskedelembe. Veszprémben és Pápán is nagy hagyománya van a kistermelői piacnak, ahol húsáru, zöldség, gyümölcs, méz és házi készítésű finomságok cserélnek gazdát, akár a hét több napján is. A vevők közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak– vagyis még megtalálható az az emberközeli, bizalmon alapuló kapcsolat, ami máshol már kiveszőben van. Mégis, ahogy országosan, úgy ezekben a városokban is csökken a piacra járók száma. Helyi árusok tapasztalatait osztjuk meg a vevők hiányáról, az árversenyről és a minőség válságáról is.

„Még mindig van, aki kijön” – zamatos paprika, friss paradicsom és hűséges vevők adják a piac gerincét

A vásárlói rétegek átalakulása – eltűnő igény a minőségre, már a piacon is

A húsos bódéban füstölt áruk, kolozsvári szalonna, kolbász, tepertő és hagyományos disznósajt kapható egyebek mellett. Árukészlet van, és persze ínycsiklandozó az illata. Árban hasonló, néha kedvezőbb, mint a bevásárló központokban, mégis, ahogy az eladó fogalmaz: „lassan többet keresnék, ha elmennék dolgozni valahova”. Elmondása szerint kétféle vásárló van: az egyik rétegnek mindegy, hogy mit eszik, csak olcsó legyen. A másik a minőséget keresi– ez az a réteg, amelyik egyre inkább eltűnik. „Bemégy a multiba, és mindenkinél ugyanaz van: kolozsvári szalonna, ami 2-3 nap alatt elkészül (injektálásos pácolás), mi a sajátunkon 6 hétig dolgozunk. Füstöljük, pihentetjük, nagy a különbség, mégse éri meg” – fogalmazott keserűen. A termékeiket a bőnyi Kulcsár hús készíti, akikkel kilenc éve működnek együtt. Ezek hagyományos, időigényes technológiával készült áruk. De – mint mondja – ma már sokan nem a minőséget nézik, hanem csak az árat.

Gusztusos füstölt árú a standon, mégis kevés a vásárló, legalább is nem elég egy ekkora piachoz képest

Egyenlőtlen verseny és piaci küzdelmek a háttérben

A piaci verseny egyre élesebb, és nem mindenki játszik tisztán. „Rengetegen kezdték el ezt a szakmát, de sokan ismeretlen eredetű terméket adnak el.” Van sok „kereskedő” , akik boltból veszik az olcsó, lejárat közeli árút, majd a piacon adják el drágábban. Ezeknek az útja nem visszakövethető. A szabályosan működő árusok hátrányba kerülnek. Előfordult, hogy a NÉBIH ellenőrzése után sok eladó eltűnt a piacról. „Aki szabályosan dolgozik, mint mi, annak nincs mitől félnie – de már nem is maradtunk sokan.” Közben a multik óriási árversenyt diktálnak: „Ők nagy tételben veszik, és 99 forintért adják a dinnyét, mi meg ott állunk 350 forintért....” – a gondolatmenetet be se kellett fejeznie.