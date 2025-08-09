1 órája
Lassan eltűnnek a vásárlók a piacokról – nélkülük haldoklik a termelői kultúra
Szállingózó vevők, a helypénz a háromszorosa nőtt, és a multik letarolják a hagyományos piacokat – de van, aki mégis kitart. Megrázóan őszinte életkép a piac jelenéről, a versenyhelyzetről és a tisztességes munka áráról.
Több éve ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a termékekkel, magas minőségű árukészlettel vannak jelen a vásáron. Valaki 30 éve árul, mások néhány éve kezdtek bele a kereskedelembe. Veszprémben és Pápán is nagy hagyománya van a kistermelői piacnak, ahol húsáru, zöldség, gyümölcs, méz és házi készítésű finomságok cserélnek gazdát, akár a hét több napján is. A vevők közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak– vagyis még megtalálható az az emberközeli, bizalmon alapuló kapcsolat, ami máshol már kiveszőben van. Mégis, ahogy országosan, úgy ezekben a városokban is csökken a piacra járók száma. Helyi árusok tapasztalatait osztjuk meg a vevők hiányáról, az árversenyről és a minőség válságáról is.
A vásárlói rétegek átalakulása – eltűnő igény a minőségre, már a piacon is
A húsos bódéban füstölt áruk, kolozsvári szalonna, kolbász, tepertő és hagyományos disznósajt kapható egyebek mellett. Árukészlet van, és persze ínycsiklandozó az illata. Árban hasonló, néha kedvezőbb, mint a bevásárló központokban, mégis, ahogy az eladó fogalmaz: „lassan többet keresnék, ha elmennék dolgozni valahova”. Elmondása szerint kétféle vásárló van: az egyik rétegnek mindegy, hogy mit eszik, csak olcsó legyen. A másik a minőséget keresi– ez az a réteg, amelyik egyre inkább eltűnik. „Bemégy a multiba, és mindenkinél ugyanaz van: kolozsvári szalonna, ami 2-3 nap alatt elkészül (injektálásos pácolás), mi a sajátunkon 6 hétig dolgozunk. Füstöljük, pihentetjük, nagy a különbség, mégse éri meg” – fogalmazott keserűen. A termékeiket a bőnyi Kulcsár hús készíti, akikkel kilenc éve működnek együtt. Ezek hagyományos, időigényes technológiával készült áruk. De – mint mondja – ma már sokan nem a minőséget nézik, hanem csak az árat.
Egyenlőtlen verseny és piaci küzdelmek a háttérben
A piaci verseny egyre élesebb, és nem mindenki játszik tisztán. „Rengetegen kezdték el ezt a szakmát, de sokan ismeretlen eredetű terméket adnak el.” Van sok „kereskedő” , akik boltból veszik az olcsó, lejárat közeli árút, majd a piacon adják el drágábban. Ezeknek az útja nem visszakövethető. A szabályosan működő árusok hátrányba kerülnek. Előfordult, hogy a NÉBIH ellenőrzése után sok eladó eltűnt a piacról. „Aki szabályosan dolgozik, mint mi, annak nincs mitől félnie – de már nem is maradtunk sokan.” Közben a multik óriási árversenyt diktálnak: „Ők nagy tételben veszik, és 99 forintért adják a dinnyét, mi meg ott állunk 350 forintért....” – a gondolatmenetet be se kellett fejeznie.
Vásárlók nélkül nincs piac, piac nélkül nincsenek vásárlók
A kiskereskedelem életképessége a vevőkön múlik, de ők is fogynak. Találgattuk, talán szezonális problémáról van-e szó, de sajnos azt kizárhatjuk.
Szeptembertől mindig beindul a piac, mivel lehűl az idő, de sok volt az olyan nyár, hogy szinte nem változott semmit a kereslet a melegebb hónapokban sem, egészen az elmúlt 1-2 évig, tehát levonhatjuk a következtetést: Mostanra egyszerűen eltűntek a vásárlók.
„A nyugdíjasok már nem tudnak kijönni, a fiatalok meg dolgoznak. Nem jön ki helyettük senki.” A körülmények sem segítik a helyzetet: a parkolás sokaknak gondot jelent, különösen az időseknek, ők nem tudják kezelni a fizetős parkolórendszert. Sokan emiatt sem jönnek” – állítja az árus.
A piacon már a túlkínálat is súlyos gond. „Egyetlen eladó is nehezen boldogul, nemhogy három ugyanazzal a kínálattal – ilyen gyér forgalom mellett egyszerűen nem él meg ennyi stand.” A vevők hiányában a termelők is sorra eltűnnek, és ahogy ürülnek a pultok, lassan a piac egésze is leépül. A jelenlegi körülmények között egy egyensúlyát vesztett piac nem tud tartósan működni, vonom le a konzekvenciát szomorúan.
Termelők kontra kereskedők – kié a jövő?
A termelői szemlélet háttérbe szorult. A vetőkrumpli például teljesen kifutott: „Idén az ültetési időszakban szinte semmit nem tudtunk eladni. Régen két kocsira való krumpli fogyott el. Ma már minden le van térkövezve, senki nem termel otthon, nincsenek családi gazdaságok, kertművelés” – osztotta meg meglátásait az egyik piacozó. Ez elvileg előnyös is lehetne az árusoknak, hiszen aki nem termel, az vásárol. „Aki nem termel meg otthon semmit, az inkább piacra megy. Nő a kereslet – elvileg. Csakhogy a multik még ezt is lenyomják.” – vélekedett elgondolkozva a húsárus.
Van kiút? – A termelői piacok újraélesztése lehet a megoldás
A hentes szerint új alapokra kellene helyezni a piac működését. „Megfizethető ár, minőségi termék – ez lenne az irány. Csakhogy a piacot leuralják a multik.” A hétvégi termelői piacokra lenne igény, ahol valóban a minőséget keresők jelennének meg. „A hétköznapi délelőttös piacnak ebben a formában így nincs jövője. Pár éven belül megszűnik.” A vásárlók visszahódítása érdekében érdemes lenne újragondolni a nyitvatartást, a parkolási rendszert, és visszaterelni a piacokat a valódi, minőségi termékek felé. Mégis, az interjú végén ott a remény. „Nem akarjuk cserben hagyni azokat, akik több éve visszajárnak hozzánk. Ezek már nem vásárlók, ezek kapcsolatok.” Ez a kötődés az, amiért még mindig érdemes kint állni a bódéban – és talán ez az, ami a piac jövőjét is új alapokra helyezheti.
