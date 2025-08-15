augusztus 15., péntek

Rákkeltő anyag miatt hív vissza egy népszerű konyhai eszközt a TEDi

Veszélyes anyag kioldódásának kockázata miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. fogyasztói visszahívást rendelt el egy náluk kapható konyhai eszközre. A Habkanál megnevezésű termék vizsgálata során ugyanis határérték feletti mennyiségben mutattak ki primer aromás aminokat (PAA), amelyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek.

A termékvisszahívás a 82019001001000000200 vonalkódú habkanálra vonatkozik, amelyet 2023. december 19. és 2025. június 13. között értékesítettek. A problémás anyag olyan szerves vegyületcsoport, amelyet többek között a műanyag- és festékgyártásban használnak, és sajnos az élelmiszerekkel érintkezve is bejuthatnak a szervezetbe – például konyhai eszközökből vagy csomagolóanyagokból.

A TEDi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: a kifogásolt tételt kivonták a forgalomból, megkezdték a vásárlóktól történő visszahívását, a termékek további sorsát – megsemmisítés vagy elszállítás – pedig a hatóság folyamatosan nyomon követi.

A primer aromás aminok különösen veszélyesek, mert hosszú távon növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát. Ezek az anyagok nemcsak a gyártási folyamat során kerülhetnek egy eszközbe, hanem például a csomagolóanyag feliratához használt tintából is kioldódhatnak.

A hatóság és a forgalmazó egyaránt arra kéri a vásárlókat: ha a fenti azonosítóval ellátott habkanalat megvásárolták, azt azonnal hagyják abba a használatát, és vigyék vissza az üzletbe. Az egészség védelme érdekében jobb most megválni tőle, mint kockáztatni a hosszú távú következményeket.

 

