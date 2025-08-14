Figyelem, autósok! Péntektől kevesebbet fizethetünk a benzinkutakon

Ma sokakat váratlanul ért a piaci alakulás: miközben a gázolaj ára tovább mérséklődött, a benziné változatlan maradt, noha a nemzetközi olajár esett, és a forint is erősödött a dollárral szemben. Ez azonban hamarosan változik, mivel a MOL bejelentette, hogy péntektől ismét módosítja az üzemanyagok nagykereskedelmi árait, ami a töltőállomásokon is árváltozást hozhat.

Üzemanyag-árváltozás: Így fog alakulni a piaci ár

Forrás: nyugat.hu

Mennyibe fog kerülni az üzemanyag?

Péntektől tovább csökkennek az üzemanyagárak a kutakon: a benzin és a gázolaj ára ezúttal egyaránt bruttó 3 forinttal mérséklődik. A holtankoljak.hu árfigyelő adatai szerint a mai napon a tankolás átlagárai a következők: 95-ös benzin 583 Ft/liter, gázolaj 592 Ft/liter.