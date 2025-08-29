Vályogház, egyenesen a nyomtatóból (videó)

A projekt alapítói abból a meggyőződésből indultak ki, hogy a klímaválságra nem elméleti válaszok, hanem konkrét, gyakorlati megoldások kellenek. Ezért döntöttek úgy, hogy a legmodernebb 3D nyomtatási technológiát ötvözik a legegyszerűbb és legősibb építőanyaggal: a vályoggal.

Nyomtatott vályogház lehet a jövő otthona.

Forrás: www.okodome.hu

Nyomtatott vályogház a jővő?

Az Ökodome munkájának középpontjában a Delta WASP Crane vályognyomtató áll. Ez az eszköz moduláris szerkezetével lehetővé teszi akár 8 méter átmérőjű és 5 méter magas építmények létrehozását, miközben képes cementtel is dolgozni. Az így kialakított keverékek révén nemcsak a környezetterhelést csökkentik, hanem a régmúltból ismert, kiváló hőtároló és szigetelő tulajdonságokat is új szintre emelik.

A technológia eddigi eredményei önmagukért beszélnek. Elsőként egy tyúkól készült el, kísérleti jelleggel, teljesen helyi vályogból, amely megmutatta, hogy a 3D nyomtatás vályoggal is működőképes és tartós. Ezután következett a Regio Earth Pavilon, amely már látványosabb építészeti példát adott arra, hogyan lehet a technológiát közösségi terekben alkalmazni. A legnagyobb figyelmet azonban a kupolás szauna aratta, amelyet 2023-ban, Kecskeméten építettek fel. Ez az öt méter átmérőjű, három méter magas kupola mindössze két hét alatt, egy négyfős csapat munkájával valósult meg, több mint száz érdeklődő jelenlétében. A projekt nemcsak a szerkezet monumentalitása miatt számít mérföldkőnek, hanem azért is, mert először sikerült teljesen kiváltani a hagyományos tetőszerkezetet, így megmutatkozott a költségcsökkentés valódi lehetősége.

A kupolás szauna ráadásul új építészeti irányokat is kijelölt: a falak mintázata nem csupán esztétikai, hanem funkcionális szerepet is betölt, hiszen jobb hőtárolási és szigetelési tulajdonságokat biztosít, mint az első kísérletek. A parametrikus tervezésnek köszönhetően a formavilág organikus és természetközeli, ugyanakkor pontosan illeszkedik a nyomtatási technológia követelményeihez. Ez az összjáték mutatja meg igazán, milyen lehetőségek rejlenek a modern digitális technika és a hagyományos anyagok találkozásában.