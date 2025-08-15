300 ezer forintos támogatás fiataloknak

Veszprém városa idén is meghirdette az „Otthon Veszprémben” pályázatot, amely egyszeri, 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyben élő vagy ide költöző fiatalok lakhatásának támogatására. A program célja, hogy a 18–35 év közötti, Veszprémben dolgozó fiatal felnőttek hosszú távon is a városban telepedjenek le, ezzel erősítve a helyi közösséget.

Veszprém 300 ezer forinttal segíti a fiatalok helyi lakhatását.

Fotó: Wikipédia

Veszprém támogatja fiatalok lakhatását

A támogatásra minden olyan magyar állampolgár jogosult, aki büntetlen előéletű, legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, Veszprémben dolgozik, és a városban érvényes bérleti szerződése van. A program célja, hogy segítse azokat a 18–35 év közötti fiatalokat, akik hosszú távon szeretnének Veszprémben letelepedni, és aktívan hozzájárulni a helyi közösség fejlődéséhez. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik az egészségügyben, a közoktatásban vagy a rendvédelemben dolgoznak, hiszen ezek a területek kiemelt jelentőséggel bírnak a város működése szempontjából. Szintén kedvező elbírálásban részesülhetnek azok, akik önkéntes munkát végeznek, ezzel is erősítve a közösségi összetartozást.

A pályázat teljes keretösszege 30 millió forint, amelyből a sikeresen elnyert támogatás kizárólag a bérleti díj megfizetésére fordítható. Ez az egyszeri, 300 ezer forintos hozzájárulás nagy segítséget jelenthet azoknak, akik albérletben élnek, hiszen mérsékli a lakhatási költségeket, és lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok stabilabb pénzügyi alapokkal kezdjék önálló életüket. A jelentkezéseket 2025. augusztus 15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ahol a pályázati űrlapok is elérhetők. További információk itt olvashatók.