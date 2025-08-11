augusztus 11., hétfő

Energiatakarékosság

Villanyszámla – 5 tipp, amit ha betartasz, spórolhatsz

Fontos odafigyelni az áramfogyasztásra, mert könnyen az egekig ugorhat a villanyszámla. Egyre többen keresnek valamiféle csökkentő megoldást.

Az energiaárak emelkedése sokakat érint, hiszen a mindennapi élet szinte minden területe – a főzéstől a fűtésen át a szórakozásig áramot – igényel. A villanyszámla minden hónapban nagy terhet róhat a háztartások költségvetésére, különösen azokban az otthonokban, ahol elavult eszközöket használnak, vagy nem fordítanak figyelmet a takarékosságra. A jó hír az, hogy már néhány apró, de tudatos változtatással is érzékelhető megtakarítást érhetünk el.

Villanyszámla – gyakran meglepődünk, hogyan lett ennyi, ezért érdemes oda figyelni az apró trükkökre Forrás: vaol.hu
Villanyszámla – gyakran meglepődünk, hogyan lett ennyi, ezért érdemes oda figyelni az apró trükkökre
Forrás: vaol.hu

Mindenkinek csökkenthető a villanyszámla

Az alábbi öt praktikus tipp segíthet abban, hogy csökkentsd az áramfogyasztásodat, így a villanyszámlád is jóval barátságosabb lehet – mindezt anélkül, hogy a kényelmedről vagy a megszokott életviteledről le kellene mondanod.

1. Cseréld le a hagyományos izzókat LED-re

A LED izzók akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a régi, wolfram szálas társaik. Bár elsőre drágábbnak tűnnek, hosszabb élettartamuk és energiatakarékosságuk miatt gyorsan megtérülnek.

2. Kapcsold ki a felesleges világítást és készülékeket

Ne hagyj égve villanyt üres helyiségekben, és húzd ki a töltőket, ha épp nem használod őket. A televíziót vagy számítógépet is érdemes kikapcsolni, ha hosszabb ideig nem használod.

3. Válassz energiatakarékos háztartási gépeket

Mosógép, hűtőszekrény, sütő – ezek hosszú távú beruházások, érdemes tehát A+++ vagy még jobb energiacímkéjű eszközöket választani. Ezek kevesebb áramot fogyasztanak ugyanannyi használat mellett.

4. Húzd ki a standby módban lévő eszközöket

A készenléti állapotban lévő készülékek (tévék, számítógépek, konzolok) folyamatosan áramot fogyasztanak. Használj kapcsolós elosztót, és egy mozdulattal áramtalanítsd őket, ha nincs rájuk szükség.

5. Szellőztess okosan, kerüld a fűtőtestek elfedését

A hatékony szellőztetés rövid, de intenzív ablaknyitást jelent – így nem hűl ki annyira a lakás. Ha elektromos fűtést használsz, ügyelj rá, hogy a fűtőtesteket ne takarja el bútor vagy vastag függöny, mert az ronthatja a hőleadást és növeli a fogyasztást.

További tippeket olvashatjuk a penzcentrum.hu oldalon.

 

