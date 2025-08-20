Jó hír! Megszűnik a zártkerti ingatlanok jogi csapdája

A zártkerti ingatlanok eredetileg gyümölcsösök, szőlők vagy hétvégi kertek voltak, de mára sok esetben lakóingatlanokként vagy nyaralóként használják őket. Jogilag azonban mezőgazdasági területnek számítottak, ami több hátrányt okozott: nem volt rájuk igényelhető lakáshitel vagy családtámogatás, alacsony volt a beépíthetőségük, kötelező fenntartási előírások terhelték, és értékesítésüket is lassította a földforgalmi szabályozás.

A zártkerti ingatlanok tulajdonosai fellélegezhetnek.

Illusztráció: Pexels

A zártkerti ingatlanok helyzete

A változás lehetővé teszi, hogy a tulajdonos kérelmére a zártkerti ingatlant kivonják a mezőgazdasági művelés alól, és művelés alól kivett területként jegyezzék be. Ez jogilag is összhangba hozza a tényleges használattal az ingatlan besorolását. Az átminősítés nemcsak az egész telekre, hanem annak egy részére is kérhető. Lényeges előnye, hogy az eljárás nem jár földvédelmi járulékfizetéssel, és megszűnik a mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó elővásárlási jog is. A vg.hu így fogalmazott:

A júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék a zártkerti ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi az eljárást.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok rendezhetik zártkerti ingatlanjuk jogi besorolását, így mentesülnek a földforgalmi korlátozások alól, és kedvezőbb feltételekkel használhatják vagy értékesíthetik telküket. A kivonás nem számít más célú hasznosításnak, ezért nem kell földvédelmi járulékot fizetni, és az ingatlanokra nem vonatkozik többé az elővásárlási jog sem. Az átminősítés az egész telekre vagy annak egy részére kérhető, részleteit kormányrendelet szabályozza, az engedélyezésben pedig az önkormányzatok kapnak döntő szerepet.

