Az akciós termékek íze, amiket nem érdemes kihagyni ezen a héten

Szeptember 11–17-e között a Lidl, az Aldi, a Spar és a Tesco kínálata tele van akciós termékekkel. A friss gyümölcsök, zöldségek, húsok és pékáruk most kedvező áron érhetők el. A hét minden napjára találhatunk alapanyagot, legyen szó reggeliről, ebédről, vacsoráról vagy hétvégi desszertről.

Akciós alapanyagok a Lidl, az Aldi, a Spar és a Tesco kínálatából – friss gyümölcsök, zöldségek, húsok és pékáruk reggelire, ebédre és vacsorára

Fotó: wikipedia

Akciós termékek a hétre

A Lidl heti akciós kínálatból a nektarin 899 Ft/kg, a piros alma 499 Ft/kg, a körte 33%-kal olcsóbb, és a mag nélküli piros szőlő 41%-kal akciós, így friss gyümölcssalátát vagy smoothie-t készíthetünk a reggelihez olcsón az akciós árukból. A sütőtök 36%-kal olcsóbb, és az édesburgonya is krémlevesekhez vagy rakott zöldségekhez jó alapot ad, a friss füge és mangó desszertekbe és smoothie-kba kerülve kínál különleges ízt. Az Aldi által kínált avokádó 369 Ft/db, a fehér szőlő 599 Ft/500 g, tv-paprika 669 Ft/kg, valamint a Spar sárgarépája 299 Ft/kg, cukkinije 399 Ft/kg és póréhagymája 499 Ft/kg – ezek mind akciósak, így olcsón készíthető belőlük egészséges ebéd vagy vacsora.

A húsok között a Lidl Pikok sült sonkája, a Húsfarm darált pulykahúsa 14%-kal akciós, a Pikok császárszalonna 31%-kal olcsóbb, friss sertésszűzpecsenye, az Aldi darált sertéshús, csirkemellsonka és friss kacsacomb, valamint a Spar és Tesco csirkemellfilé, sertéslapocka és füstölt szalonna mind akciós. Ezekből rakott tészta, sült csirke, kacsacomb, szalonnás rántotta vagy hétvégi családi piknikre szendvicsek készíthetők, mert ezek a termékek akciósak a héten. A Hazánk Kincsei és Pick szalámik reggelihez vagy gyors uzsonnához is ideálisak.

A pékáruk és desszertek között a Lidl jalapeñós-sajtkrémes csiga 199 Ft/95 g, sárgabarackos-túrós párna 31%-kal akciós, a sajtos-sonkás croissant 36%-kal olcsóbb, az Aldi kakaós-mogyorókrémes croissant, ömlesztett sajt és mini mozzarella, valamint a Spar és Tesco Rákóczi túrós és kakaós csiga mind akciósak. Ezekből gyors reggeli, uzsonna vagy hétvégi brunch és desszert készíthető, mert az akciós árak lehetővé teszik, hogy spóroljunk a család étkezésén.

Az egyéb alapanyagok, mint a Lidl Milbona tejberizs 63%-kal akciós, az Ocean Sea joghurtszelete 1099 Ft/180-200 g, a Hazánk Kincsei száraztészta 249 Ft/200-250 g, a Primadonna olívaolaj 2999 Ft/750 ml, a szeletelt csiperkegomba 46%-kal akciós, az Aldi zöldborsó 599 Ft/kg, az UHT tej 299 Ft/l, a tonhalfilé 1699 Ft/3 x 70 g, a Spar és a Tesco áruház fagyasztott zöldborsója 399 Ft/450 g, a tonhalfilé 1199 Ft/3 x 70 g, az alma 399 Ft/kg és a tej 199 Ft/l, ezek mind akciósak. Ezekből saláták, rakott zöldségek, tésztás ételek, smoothie-k és gyors vacsorák készíthetők.