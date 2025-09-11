szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heti akciók

53 perce

Az akciós termékek íze, amiket nem érdemes kihagyni ezen a héten

Címkék#Lidl#Aldi#Tesco#akciók#Spar

Szeptember 11–17-e között a Lidl, az Aldi, a Spar és a Tesco számos akcióval várja vásárlóit. Fedezd fel a legjobb ajánlatokat és készíts finom ételeket a heti akciós termékekből!

Balogh Rebeka

Szeptember 11–17-e között a Lidl, az Aldi, a Spar és a Tesco kínálata tele van akciós termékekkel. A friss gyümölcsök, zöldségek, húsok és pékáruk most kedvező áron érhetők el. A hét minden napjára találhatunk alapanyagot, legyen szó reggeliről, ebédről, vacsoráról vagy hétvégi desszertről.

Akciós alapanyagok a Lidl, Aldi, Spar és Tesco kínálatából – friss gyümölcsök, zöldségek, húsok és pékáruk reggelire, ebédre és vacsorára Forrás: wikipedia
Akciós alapanyagok a Lidl, az Aldi, a Spar és a Tesco kínálatából – friss gyümölcsök, zöldségek, húsok és pékáruk reggelire, ebédre és vacsorára
Fotó: wikipedia

Akciós termékek a hétre

A Lidl heti akciós kínálatból a nektarin 899 Ft/kg, a piros alma 499 Ft/kg, a körte 33%-kal olcsóbb, és a mag nélküli piros szőlő 41%-kal akciós, így friss gyümölcssalátát vagy smoothie-t készíthetünk a reggelihez olcsón az akciós árukból. A sütőtök 36%-kal olcsóbb, és az édesburgonya is krémlevesekhez vagy rakott zöldségekhez jó alapot ad, a friss füge és mangó desszertekbe és smoothie-kba kerülve kínál különleges ízt. Az Aldi által kínált avokádó 369 Ft/db, a fehér szőlő 599 Ft/500 g, tv-paprika 669 Ft/kg, valamint a Spar sárgarépája 299 Ft/kg, cukkinije 399 Ft/kg és póréhagymája 499 Ft/kg – ezek mind akciósak, így olcsón készíthető belőlük egészséges ebéd vagy vacsora.

A húsok között a Lidl Pikok sült sonkája, a Húsfarm darált pulykahúsa 14%-kal akciós, a Pikok császárszalonna 31%-kal olcsóbb, friss sertésszűzpecsenye, az Aldi darált sertéshús, csirkemellsonka és friss kacsacomb, valamint a Spar és Tesco csirkemellfilé, sertéslapocka és füstölt szalonna mind akciós. Ezekből rakott tészta, sült csirke, kacsacomb, szalonnás rántotta vagy hétvégi családi piknikre szendvicsek készíthetők, mert ezek a termékek akciósak a héten. A Hazánk Kincsei és Pick szalámik reggelihez vagy gyors uzsonnához is ideálisak.

A pékáruk és desszertek között a Lidl jalapeñós-sajtkrémes csiga 199 Ft/95 g, sárgabarackos-túrós párna 31%-kal akciós, a sajtos-sonkás croissant 36%-kal olcsóbb, az Aldi kakaós-mogyorókrémes croissant, ömlesztett sajt és mini mozzarella, valamint a Spar és Tesco Rákóczi túrós és kakaós csiga mind akciósak. Ezekből gyors reggeli, uzsonna vagy hétvégi brunch és desszert készíthető, mert az akciós árak lehetővé teszik, hogy spóroljunk a család étkezésén.

Az egyéb alapanyagok, mint a Lidl Milbona tejberizs 63%-kal akciós, az Ocean Sea joghurtszelete 1099 Ft/180-200 g, a Hazánk Kincsei száraztészta 249 Ft/200-250 g, a Primadonna olívaolaj 2999 Ft/750 ml, a szeletelt csiperkegomba 46%-kal akciós, az Aldi zöldborsó 599 Ft/kg, az UHT tej 299 Ft/l, a tonhalfilé 1699 Ft/3 x 70 g, a Spar és a Tesco áruház fagyasztott zöldborsója 399 Ft/450 g, a tonhalfilé 1199 Ft/3 x 70 g, az alma 399 Ft/kg és a tej 199 Ft/l, ezek mind akciósak. Ezekből saláták, rakott zöldségek, tésztás ételek, smoothie-k és gyors vacsorák készíthetők.

Áruházak Veszprémben

  • Lidl: Cholnoky utca 29/1., illetve Északkeleti útgyűrű 2. 
    Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 06:30–21:00, vasárnap 07:00–19:00
  • Aldi: Dornyai Béla utca 5., Kistó u. 2., illetve Budapest út 20-28.
    Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 07:00–20:00, vasárnap 08:00–19:00
  • Spar: 8200 Veszprém, Jutasi út 18.
    Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 06:00–22:00, vasárnap 06:00–21:00
  • Tesco: Külső-kádártai utca 3.
    Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 06:00–22:00, vasárnap 06:00–21:00

A Lidl, Aldi, Spar és Tesco akciós kínálata a héten lehetővé teszi, hogy minden napra gazdaságos, egészséges menüt állítsunk össze a család számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu