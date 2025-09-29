szeptember 29., hétfő

Kiadó lakások októberre: mutatjuk, mire számíthatnak a veszprémi bérlők

Országosan lassul az ingatlanok drágulása, közben megugrott a kínálat – a kérdés, hogy Veszprémben ez árcsökkenést vagy csak megtorpanást hoz-e. Az Otthon Start 3%-os hitele közben mozgásba hozta a vevőket, ami az albérleti piacon is érezhető. Nézzünk bele egy pillanatra az üveggömb gomolygó ködébe.

Csizi Péter

2025 nyarán tovább drágultak az albérletek, de a lendület lassulni látszik: júniusban országosan még 7–7,5 százalékkal emelkedtek az árak, miközben a lakásárak ennél is meredekebben kapaszkodtak felfelé. Ez már az albérleti hozamok zsugorodását mutatja. Veszprémben ugyanakkor a hirdetések szerint az elmúlt 30 nap átlagára közel 195 ezer forintra nőtt havonta – jócskán meghaladva a 2024 kora őszi, 160 ezres szintet.

Otthon Start: ráléptek a fékre az albérletpiacon?

A 3%-os, támogatott hitel a vásárlói oldalt élénkíti: egyre többen hagyhatják el a bérleti piacot, mert saját lakás felé fordulnak. Országosan már mérhető, hogy csökkent a bérlemények iránti érdeklődés, miközben a kínálat magas – ez jellemzően árfékező hatású. Fontos árnyalat: egy friss vita szerint a budapesti bérleti árakon „nincs felhajtó hatása” – de ezt a szűk mintára alapozott elemzéssel kritizálták. A fővárosi lokációkban mindezt tetézve a másfélmillió forintos négyzetméterár maximalizálása is gátat szabhat a bérlemények drágulásának.

Mi várható Veszprém megyében?

Rövid távon: a szeptemberi főszezon után a kereslet természetesen hűl. A magas kínálat + hűlő kereslet párosa inkább áralku-erősödést hoz, mint látványos letörést. A tulajdonosok nagyobb eséllyel engednek 5–10%-ot jó bérlőnek, hosszabb szerződésre. Középtávon (2025 vége–2026 eleje): ha az Otthon Start kitart és a vásárlási kedv fennmarad, a bérlői kör lassan szűkülhet – ez Veszprémben főleg az 1–2 szobás, régi állapotú lakásokra gyakorolhat nyomást. Az egyetemi/technológiai munkaerő-vonzás ugyanakkor párnát tesz a piac alá, vagyis a jó lokációjú, felújított lakások továbbra is értékállók maradhatnak.

Mire figyeljen a bérlő és a bérbeadó?

  • Reális kiindulóár: nézd a friss, azonos környékű, azonos állapotú hirdetéseket, ne a tavaszi csúcsot. Tárgyalj.
  • Minőség számít: a felújított, energiatakarékos lakások gyorsabban mennek el – a gyengébb állapotúaknál nagyobb engedményt vár a piac.
  • Hosszabb táv, kisebb havidíj: 12–24 hónapos szerződésre ma könnyebb 5–10% kedvezményt kialkudni. 

Áresés helyett valószínűbb a drágulás lassulása

Veszprémben, ha követjük az országos trendeket erősödő bérlői alku pozíciókkal számolhatunk. Az Otthon Start a kereslet egy részét valóban elviheti a vásárlás irányába, de a jó lokáció, jó állapot és a stabil bérlői réteg (diákok, mérnökök, szolgáltatási szektor) miatt nem várható drasztikus zuhanás. Aki most keres vagy hirdet, jól jár, ha a friss helyi hirdetési átlagokat és az országos trendeket együtt nézi.

 

