Puzzle

Fotón és videón a Badacsony éke: íme a legszebb magyar szőlőbirtok

Címkék#Váli Birtok#Váli Péter#borászat#pincészet

A Váli Pincészet a Badacsonyi borvidék egyik kiemelkedő birtoka, amely az elmúlt években több rangos elismerést is elnyert. Váli Péter vezetésével a pincészet a borvidék értékeit őrzi, miközben modern szemlélettel és kreatív ötletekkel is gazdagítja a borkultúrát. A cikkben most egy játékos meglepetés is várja az olvasót: egy badacsonyi tájat ábrázoló fotót puzzle darabokból kell összeilleszteni.

Sabjanics-Somlai Petra

A Váli Pincészet neve ma már egyet jelent a minőséggel és az újító szemlélettel a Badacsonyi borvidéken. Az elmúlt időszakban komoly szakmai sikereket értek el: a legszebb kisbirtok és a legszebb szőlőbirtok díját is elnyerték. Ezek az elismerések nemcsak a szőlő és a bor minőségét igazolják, hanem azt is, hogy a család munkája és szemlélete értéket teremt a borvidéknek.

Váli Pincészet a Badacsonyi borvidéken
Váli Pincészet borászat és szőlőültetvény Badacsonyban
Forrás: VáliBor - Váli Péter Borászata Badacsonyörs/facebook

Váli Pincészet - A Badacsony ízei és hangulata

A badacsonyörsi pincészet boraiban a badacsonyi vulkanikus talaj és a hagyományos szőlőfajták különleges jegyei találkoznak. A borkóstolók során a vendégek nemcsak az ízek világát fedezhetik fel, hanem a táj látványát is élvezhetik: a szőlősorok és a Balaton panorámája együtt teszik felejthetetlenné az élményt. A borvidék felfedezése így egyszerre szól az érzékekhez és az érzelmekhez.

Váli Péter szemlélete

A pincészet vezetője, Váli Péter gyermekkora óta kötődik a badacsonyi szőlőhöz és a borászat világához. Munkáját a természet iránti tisztelet és a hagyományok megőrzése jellemzi, ugyanakkor mindig nyitott az újításokra. Hitvallása szerint a jó bor nem csupán ital, hanem történet, amely összeköti a tájat, az évjáratot és az embert, aki készíti. Ez a szemlélet tükröződik a pincészet minden palackjában, és ez az, ami a látogatók számára igazán emlékezetessé teszi a találkozást.

Íme egy kis játékos meglepetés! 

A badacsonyi tájat ábrázoló fotót puzzle-darabokra vágtuk.
Kattints egy darabra az egér bal gombjával, húzd a helyére, majd engedd el. Ahogy a darabok a helyükre kerülnek, fokozatosan bontakozik ki a teljes kép - pont úgy, ahogy egy pohár bor ízében is sorra rajzolódnak ki a részletek.

Ahogyan a puzzle darabjai összeállnak egy teljes képpé, úgy formálódik egységgé a Váli Pincészet munkájában a táj, a hagyomány és a bor iránti szenvedély. Aki Badacsonyban betér hozzájuk, nemcsak bort kóstol, hanem részese lesz ennek a történetnek is - élménynek, amely egyszerre játékos és emlékezetes.

 

