Íme három nevetségesen olcsó ingatlan a Bakonyban

Veszprém vármegye egyes területein az ingatlanárak jelentősen eltérnek. Valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, hogy egy balatoni ház ára hogyan viszonyul egy bakonyi ingatlan értékéhez.

Olcsó bakonyi ingatlanok, amiket látnod kell

Olcsó bakonyi ingatlanok keresik lakóikat

Egy biztos: az itt feltüntetett ingatlanok jó alapul szolgálhatnak azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak a Balaton-part luxusát, mégis szeretnének egy zöldövezeti, nyugodt otthont maguknak.

A legolcsóbb apró házikó

Pápateszéren, Pápától 22 km-re eladó egy 34 m²-es, vegyes falazatú ház, mely 1 szobából, konyhából, kamrából és előtérből áll, de bővíthető. Tetőszerkezete jó állapotú, víz és villany van, gázcsonk a telken belül. Jelenleg nem lakható, de felújítva kellemes otthon lehet. A környéken iskola, bolt, rendelők és lovaspark található, a Pápai Gyógy- és Termálfürdő 20 perc autóval. A ház ára 3,99 millió forint, ide kattintva megtekinthető.

A pápateszéri ingatlan

Tanyasi idill gyümölcsössel

Várpalotához közel a Bánta-Kisbadacsonyban eladó egy 3800 m²-es telek gyümölcsössel, házzal és melléképületekkel, nyugodt, szép környezetben. A gyümölcsös jó termésű. A betonból épült ház kétszintes, alsó és felső szintje egyaránt 35 m², víz és villany van, a vízellátás ciszternából történik. Ideális választás természetközeli élethez vagy hétvégi kikapcsolódáshoz. A tanya ára 7 millió forint, ide kattintva megtekinthető.

A bántapusztai ház

Felújítandó kellemes otthon

Bakonyszentivánon, Pápától 20 km-re eladó egy felújítandó, 85 m²-es, 3 szobás téglaépítésű ház egy 3380 m²-es telken. A házban előtér, fürdő, nappali és konyha található, villany bevezetve, vízvezeték kiépítve, gáz az utcában. A tetőszerkezet jó állapotú. Az ingatlan istállóval és boltíves pincével rendelkezik, így állattartásra is alkalmas, ideális nagy családoknak, csendes környezetben. Az ingatlan ára 8,5 millió forint, ide kattintva megtekinthető.

A bakonyszentiváni ingatlan

Aki viszont a Bakonyban a hagyományt és az otthonosságot keresi, egy csipetnyi luxussal, annak is tartogat kincseket a Bakony.