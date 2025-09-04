Ráismersz? Kívül-belül megújult a Balaton Plaza! (+ fotók)

A Balaton Plaza megújulását az Indotek Group. finanszírozta, amely Magyarországon és külföldön egyaránt több mint 70 bevásárlóközpontot és kiskereskedelmi egységet kezel, portfóliója pedig több mint 350 ingatlanból áll - írja a Világgazdaság.

A Balaton Plaza visszatért, modern terekkel és zöldebb vízióval

Megújult a Balaton Plaza

Az Imocent vállalatot bízták meg a belső tér átalakításával, amelynek célja, hogy a látogatók számára barátságos, modern és világos környezetet teremtsen. A felújítás előzménye a pláza tetőszerkezetének szigetelése volt, amelyet a közelmúltban beüzemelt naperőmű indokolt. A tetőre telepített nagy teljesítményű naperőmű által termelt energia teljes egészében a bevásárlóközpontban hasznosul, jelentősen csökkentve annak környezeti lábnyomát.

Ez a lépés jól illeszkedik az Indotek korábbi fenntarthatósági törekvéseihez: az elmúlt években a cégcsoport 13 átfogó felújítást hajtott végre ingatlanain, mindig kiemelt figyelmet fordítva az energetikai hatékonyságra.

A Balaton Plaza új arculata

A Balaton Plaza megújulása egyúttal a térség gazdasági életére is pozitív hatással van, hiszen a modern, vonzó belső terek és a fenntartható működés nemcsak a látogatói élményt növeli, hanem hozzájárul a pláza hosszú távú versenyképességéhez is. Az új plázában több ismert kereskedelmi lánc, köztük a JYSK, az EcoFamily, a Sinsay, a Rossmann, a Kik, a Tedi és a Háda is jelen lesz.

