szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korszerű terek, napelemek

1 órája

Ráismersz? Kívül-belül megújult a Balaton Plaza! (+ fotók)

Címkék#felújítás#naperőmű#modern#Balaton Plaza

Új arculatot kapott a Balaton Plaza, amely a legutóbbi felújítás során a belső terek modernizálásával és fenntarthatósági szempontok figyelembevételével újult meg.

Farkas Réka

A Balaton Plaza megújulását az Indotek Group. finanszírozta, amely Magyarországon és külföldön egyaránt több mint 70 bevásárlóközpontot és kiskereskedelmi egységet kezel, portfóliója pedig több mint 350 ingatlanból áll - írja a Világgazdaság.

A Balaton Plaza visszatért, modern terekkel és zöldebb vízióval
A Balaton Plaza visszatért, modern terekkel és zöldebb vízióval
Forrás: vg.hu

Megújult a Balaton Plaza

Az Imocent vállalatot bízták meg a belső tér átalakításával, amelynek célja, hogy a látogatók számára barátságos, modern és világos környezetet teremtsen. A felújítás előzménye a pláza tetőszerkezetének szigetelése volt, amelyet a közelmúltban beüzemelt naperőmű indokolt. A tetőre telepített nagy teljesítményű naperőmű által termelt energia teljes egészében a bevásárlóközpontban hasznosul, jelentősen csökkentve annak környezeti lábnyomát. 

Ez a lépés jól illeszkedik az Indotek korábbi fenntarthatósági törekvéseihez: az elmúlt években a cégcsoport 13 átfogó felújítást hajtott végre ingatlanain, mindig kiemelt figyelmet fordítva az energetikai hatékonyságra.

A Balaton Plaza új arculata
A Balaton Plaza új arculata
Forrás: Imocent Kft.

A Balaton Plaza megújulása egyúttal a térség gazdasági életére is pozitív hatással van, hiszen a modern, vonzó belső terek és a fenntartható működés nemcsak a látogatói élményt növeli, hanem hozzájárul a pláza hosszú távú versenyképességéhez is. Az új plázában több ismert kereskedelmi lánc, köztük a JYSK, az EcoFamily, a Sinsay, a Rossmann, a Kik, a Tedi és a Háda is jelen lesz.

További részletek a vg.hu-n.

Forrás: Imocent Kft.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu