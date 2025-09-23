Jó napja lesz annak, aki szerdán készül tankolni

Szerencsére lefelé, azaz a benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a holtankoljak.hu.

Szerdán ismét változik a benzin és a gázolaj ára

Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul a benzin és a gázolaj átlagára

Szerdától ezekkel az átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon: 95-ös benzin 588 Ft/liter, gázolaj: 590 Ft/liter.