Üzemanyagárak
1 órája
Jó napja lesz annak, aki szerdán készül tankolni
Holnap ismét változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak.
Szerencsére lefelé, azaz a benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe - írja a holtankoljak.hu.
Így alakul a benzin és a gázolaj átlagára
Szerdától ezekkel az átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon: 95-ös benzin 588 Ft/liter, gázolaj: 590 Ft/liter.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre