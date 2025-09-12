Üzemanyagárak
33 perce
Szombaton kellemes meglepetés éri az autósokat a benzinkutakon
Szombaton a hét során tapasztaltakhoz képest ellentétesen módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak.
Ezúttal árcsökkenés várható: a benzin ára bruttó 2 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal lesz alacsonyabb, feltéve, hogy a benzinkutak ezt a kiskereskedelmi árakban is érvényesítik - írja a holtankoljak.hu.
Így alakul a benzin és a gázolaj átlagára
Szombattól a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: 95-ös benzin 590 Ft/liter, gázolaj: 591 Ft/liter.
