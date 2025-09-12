szeptember 12., péntek

33 perce

Szombaton kellemes meglepetés éri az autósokat a benzinkutakon

benzinkút, gázolaj, árak

Szombaton a hét során tapasztaltakhoz képest ellentétesen módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak.

Veol.hu

Ezúttal árcsökkenés várható: a benzin ára bruttó 2 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal lesz alacsonyabb, feltéve, hogy a benzinkutak ezt a kiskereskedelmi árakban is érvényesítik - írja a holtankoljak.hu.

Unrecognizable,Woman,Fills,Up,Car,Tank,On,The,Gas,Station benzin
Szombaton újabb változás várható a benzin és a gázolaj árában
Forrás: Shutterstock-illusztráció

Így alakul a benzin és a gázolaj átlagára

Szombattól a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: 95-ös benzin 590 Ft/liter, gázolaj: 591 Ft/liter.

 

