Bajban van Duo? Bagolyra vadászik a hatóság

A népszerű Duolingo alkalmazás, amelyet milliók használnak nyelvtanulásra, most hivatalos vizsgálat célpontja Magyarországon. A felhasználók körében ismert bagoly, Duo, ezúttal a hatóság érdeklődését keltette fel – írja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A Duolingo logója és kabalája, Duo bagoly

Forrás: blog.duolingo.com

A Duolingo és a GVH-vizsgálat

A Duolingo Inc. 2011-ben alakult az Egyesült Államokban Luis von Ahn és Severin Hacker alapításával. Mára rengeteg nyelvet kínál és több százmillió regisztrált felhasználóval rendelkezik, emellett kísérleteznek nem nyelvi kurzusokkal, például matematikával, zenével és sakkal.

Kezdetben webes és mobil platformon kínált nyelvtanulási lehetőségeket, amelyek ingyenesek és gamifikáltak voltak: pontok, jelvények, szintek ösztönözték a felhasználókat a tanulásra. Az első években főként a népszerű nyelveket tanították, mint angol, spanyol és francia. 2013-tól új nyelvek és a Duolingo Plus előfizetés jelent meg a hirdetésmentes élményért.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. ellen, mert a hatóság szerint több ponton is megtévesztheti a fogyasztókat.

Különösen aggályosnak tartják a vállalat piacelsőségi állításait, mint például „A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogent és a hatékonyságot sugalló túlzó ígéreteket, például azt, hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”. Emellett a GVH szerint a cég nem megfelelően tájékoztatja a felhasználókat az ingyenes szolgáltatás korlátairól, és túl gyakran küld direkt marketing üzeneteket, amelyek a fizetős verzió igénybevételére ösztönöznek. A vizsgálat célja, hogy a hatóság feltárja, valóban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról van-e szó, és az eljárás három hónapig tart, szükség esetén további két alkalommal meghosszabbítható.

A GVH eljárása során a Duolingo magyarországi felhasználóinak érdekeit vizsgálja, különösen a tájékoztatás átláthatóságát és a marketingkommunikáció gyakoriságát.

Az amerikai cég közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy együttműködik a hatósággal, minden kért információt átad, és bízik abban, hogy a vizsgálat tisztázza a helyzetet, amely a cég szerint félreértésen alapulhat.