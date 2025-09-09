szeptember 9., kedd

Esküvők, bálok és falusi mulatságok, egykor ezek töltötték meg élettel a Bakonyban található fogadót. Az 1,5 hektáros birtokon most csend honol, ám a malomkerék, a pajta és a hatalmas udvar újra megelevenedhet, ha rátalál a megfelelő gazda.

Veol.hu

A 315 négyzetméteres főépület egyszerre őrzi a régi idők hangulatát és rejti magában az új lehetőségeket. Az egykori étterem mellett egy nappali + két szobás lakás található, a tetőtérben pedig akár 11 vendégszoba is kialakítható. Az épület teljesen alápincézett, így még több funkció rejlik benne. És ami igazán különlegessé teszi: a birtokon átfutó Séd-patak vizével hajtható malomkerék az étteremben, ez az eladó fogadó Márkón igazi ritkaság, ami bármelyik vendéget lenyűgözi. Ez a nem szokványos birtok az ingatlan.com-on található.

Eladó egy titokzatos fogadó Márkón
Eladó egy titokzatos fogadó Márkón
Forrás: ingatlan.com

Eladó egy titokzatos fogadó Márkón

A főépület mellett álló pajtaépületben három apartmant alakítottak ki, de további szobák is berendezhetők. A 77 nm-es magtár pedig a medence szomszédságában található, amely tökéletes helyszín lehet egy wellness-részlegnek. Az 80 négyzetméteres medence nyáron igazi közösségi tér lehet, amit vendégek, turisták vagy akár egy esküvői társaság is szívesen birtokba vehet.

Eladó egy titokzatos fogadó a Bakonyban, patak hajtotta malomkerékkel

Fotók: ingatlan.com

Tó, csónakázás és felejthetetlen rendezvények

A fogadó udvarán valaha esküvők, céges bulik és nemzetiségi találkozók zajlottak. A telek végében lévő másik zsilip egy tavat táplált, ahol csónakázni lehetett, és ahol halak és vadkacsák tették idilli hangulatúvá a környezetet. Képzeljük csak el: egy nyári este, lampionokkal díszített kert, a tó partján pezsgőt kortyoló násznép, a háttérben pedig forog a malomkerék… Nem csoda, hogy ez a hely korábban is népszerű rendezvényhelyszín volt, amit az ára is tükröz: 299 millió forint!

Új életre vár

Az ingatlan jelenleg használaton kívül van, korszerűsítésre szorul – de éppen ez benne a lehetőség. Egy jó kézben ismét megtelhet élettel: lehet szálloda, panzió, esküvői központ, wellness-központ vagy akár egyedi vidéki étterem.

 

