Eladó egy titokzatos fogadó a Bakonyban, patak hajtotta malomkerékkel

A 315 négyzetméteres főépület egyszerre őrzi a régi idők hangulatát és rejti magában az új lehetőségeket. Az egykori étterem mellett egy nappali + két szobás lakás található, a tetőtérben pedig akár 11 vendégszoba is kialakítható. Az épület teljesen alápincézett, így még több funkció rejlik benne. És ami igazán különlegessé teszi: a birtokon átfutó Séd-patak vizével hajtható malomkerék az étteremben, ez az eladó fogadó Márkón igazi ritkaság, ami bármelyik vendéget lenyűgözi. Ez a nem szokványos birtok az ingatlan.com-on található.

Eladó egy titokzatos fogadó Márkón

Forrás: ingatlan.com

A főépület mellett álló pajtaépületben három apartmant alakítottak ki, de további szobák is berendezhetők. A 77 nm-es magtár pedig a medence szomszédságában található, amely tökéletes helyszín lehet egy wellness-részlegnek. Az 80 négyzetméteres medence nyáron igazi közösségi tér lehet, amit vendégek, turisták vagy akár egy esküvői társaság is szívesen birtokba vehet.