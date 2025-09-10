Meglepően olcsó ház került piacra Balatonfüreden, három kilométerre a parttól

Balatonfüreden mindössze 24,9 millió forintért kínálnak eladásra egy 43 négyzetméteres családi házrészt, amely a település legolcsóbb ajánlata. Az eladó balatonfüredi ingatlan a város Felsőváros városrészében található, csendes kertvárosi környezetben, ugyanakkor a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások, mint az orvosi rendelő, posta, gyógyszertár és a bevásárlási lehetőségek gyorsan elérhetők – írja az ingatlan.com.

A balatonfüredi eladó ház 24,9 millió forintért várja új tulajdonosát.

Forrás: ingatlan.hu

Olcsó ház Balatonfüreden

Az eladó ház egy 891 négyzetméteres közös udvarban található, amely használati megosztással rendelkezik, így a saját területek pontosan kijelöltek. A most hirdetett házrészhez 177 négyzetméter tartozik kizárólagos használatra. Az ingatlan két épületrészből áll: egy 28 négyzetméteres kőből épült házrészből – amely eredetileg nyári konyhaként szolgált –, valamint egy 14,5 négyzetméteres, B30 téglából készült melléképületből, amely jelenleg garázsként van nyilvántartva.

A hirdetés szerint a ház statikailag jó állapotban van és a falak átalakításával, illetve a tetőtér beépítésével akár egy amerikai konyhás nappali és hálószoba is kialakítható belőle. A kisebb épületrész vendégapartmanná alakítható, ami különösen értékessé teszi az ingatlant nyaralás vagy kiadás céljára.

A ház közművei közül villany, víz és csatorna áll rendelkezésre. A Balaton-part és a strand körülbelül három kilométerre található, amely kerékpárral is kényelmesen megközelíthető. Ez a közelség vonzóvá teszi az ingatlant azok számára, akik nyaralót keresnek, de azoknak is, akik állandó lakhatásra vásárolnának.

A ház ideális választás lehet egy-két fő számára, akár nyári kikapcsolódásra, akár mindennapi otthonként. Mivel Balatonfüreden az ingatlanárak jellemzően jóval magasabbak, ez az ajánlat különlegesnek számít a piacon.