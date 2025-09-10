szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó ház

1 órája

Meglepően olcsó ház került piacra Balatonfüreden, három kilométerre a parttól

Címkék#ingatlan#házrész#kertvárosi#Felsőváros#Balatonfüreden

Balatonfüreden ritkán látni ilyen kedvező áron ingatlant. Most 24,9 millió forintért hirdetnek eladásra egy házat, amely a város legolcsóbb ajánlata.

Balogh Rebeka

Balatonfüreden mindössze 24,9 millió forintért kínálnak eladásra egy 43 négyzetméteres családi házrészt, amely a település legolcsóbb ajánlata. Az eladó balatonfüredi ingatlan a város Felsőváros városrészében található, csendes kertvárosi környezetben, ugyanakkor a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások, mint az orvosi rendelő, posta, gyógyszertár és a bevásárlási lehetőségek gyorsan elérhetők – írja az ingatlan.com.

A balatonfüredi eladó ház 24,9 millió forintért várja új tulajdonosát. Forrás: ingatlan.hu
A balatonfüredi eladó ház 24,9 millió forintért várja új tulajdonosát.
Forrás: ingatlan.hu

Olcsó ház Balatonfüreden 

Az eladó ház egy 891 négyzetméteres közös udvarban található, amely használati megosztással rendelkezik, így a saját területek pontosan kijelöltek. A most hirdetett házrészhez 177 négyzetméter tartozik kizárólagos használatra. Az ingatlan két épületrészből áll: egy 28 négyzetméteres kőből épült házrészből – amely eredetileg nyári konyhaként szolgált –, valamint egy 14,5 négyzetméteres, B30 téglából készült melléképületből, amely jelenleg garázsként van nyilvántartva.

A hirdetés szerint a ház statikailag jó állapotban van és a falak átalakításával, illetve a tetőtér beépítésével akár egy amerikai konyhás nappali és hálószoba is kialakítható belőle. A kisebb épületrész vendégapartmanná alakítható, ami különösen értékessé teszi az ingatlant nyaralás vagy kiadás céljára.

A ház közművei közül villany, víz és csatorna áll rendelkezésre. A Balaton-part és a strand körülbelül három kilométerre található, amely kerékpárral is kényelmesen megközelíthető. Ez a közelség vonzóvá teszi az ingatlant azok számára, akik nyaralót keresnek, de azoknak is, akik állandó lakhatásra vásárolnának.

A ház ideális választás lehet egy-két fő számára, akár nyári kikapcsolódásra, akár mindennapi otthonként. Mivel Balatonfüreden az ingatlanárak jellemzően jóval magasabbak, ez az ajánlat különlegesnek számít a piacon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu