szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zöldség és gyümölcs

1 órája

Vitaminok a heti kínálatban: Zöldség- és gyümölcsakciók

Címkék#áruház#zöldség#akció#gyümölcs#zöldség-gyümölcs

A héten változatos kedvezményekkel találkozhatunk a veszprémi boltokban. A zöldségek és gyümölcsök árait összehasonlítottuk, hogy átlátható legyen, hol és mit érdemes vásárolni a héten.

Balogh Rebeka

Előző cikkünkben már bemutattuk a heti kedvezményeket a boltok szerteágazó kínálatából. Most a zöldségek és gyümölcsök kerülnek fókuszba, hogy látható legyen, melyik boltban melyik terméket érdemes beszerezni.

A zöldségek és gyümölcsök akciói változatos kedvezményeket kínálnak, így könnyen áttekinthető, hol milyen árakon vásárolhatunk. Forrás: pexels
A zöldségek és gyümölcsök akciói változatos kedvezményeket kínálnak, így könnyen áttekinthető, hol milyen árakon vásárolhatunk.
Forrás: pexels

Zöldség-gyümölcs akciók a boltok kínálatában

A reggelihez, például friss gyümölcssalátához vagy smoothie-hoz a Lidlben a nektarin 40%-kal kedvezőbb, a piros alma ára 499 Ft/kg, a körte 33%-kal olcsóbb, míg a mag nélküli piros szőlő 41%-kal kedvezőbb. Az avokádó minden második terméke 50%-kal olcsóbb, a gránátalma 50%-kal, az áfonya 50%-kal olcsóbb, a friss füge pedig 66%-kal akciós, így ezekből gyors, vitamindús reggelit vagy egészséges nassolnivalót készíthetünk.

Főételhez és körethez a Lidl sütőtök 36%-kal olcsóbb, a datolyaparadicsom 60%-kal kedvezményes, a Spar sárgarépája 299 Ft/kg, a cukkini 399 Ft/kg, a póréhagyma 499 Ft/kg, így könnyen készíthető zöldséges rakott vagy pürésített ételek. Az Aldi kínálatában a TV-paprika 669 Ft/kg, az édesburgonya 599 Ft/kg, a fehér szőlő 599 Ft/500 g, az avokádó ára 369 Ft/db, amiből ízletes köretek vagy saláták állíthatók össze.

A hétvégi desszertekhez vagy smoothie-kiegészítőkhöz a Spar és Tesco kínálatában az alma 399 Ft/kg, a fehér szőlő 599 Ft/kg, a sárgarépa 299 Ft/kg, a cukkini 399 Ft/kg, a póréhagyma 499 Ft/kg kapható, így mindenki összeállíthatja a gyümölcs- és zöldségpult kínálatából a frissítő vagy különleges ételekhez szükséges alapanyagokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu