Vitaminok a heti kínálatban: Zöldség- és gyümölcsakciók

Előző cikkünkben már bemutattuk a heti kedvezményeket a boltok szerteágazó kínálatából. Most a zöldségek és gyümölcsök kerülnek fókuszba, hogy látható legyen, melyik boltban melyik terméket érdemes beszerezni.

A zöldségek és gyümölcsök akciói változatos kedvezményeket kínálnak, így könnyen áttekinthető, hol milyen árakon vásárolhatunk.

Forrás: pexels

Zöldség-gyümölcs akciók a boltok kínálatában

A reggelihez, például friss gyümölcssalátához vagy smoothie-hoz a Lidlben a nektarin 40%-kal kedvezőbb, a piros alma ára 499 Ft/kg, a körte 33%-kal olcsóbb, míg a mag nélküli piros szőlő 41%-kal kedvezőbb. Az avokádó minden második terméke 50%-kal olcsóbb, a gránátalma 50%-kal, az áfonya 50%-kal olcsóbb, a friss füge pedig 66%-kal akciós, így ezekből gyors, vitamindús reggelit vagy egészséges nassolnivalót készíthetünk.

Főételhez és körethez a Lidl sütőtök 36%-kal olcsóbb, a datolyaparadicsom 60%-kal kedvezményes, a Spar sárgarépája 299 Ft/kg, a cukkini 399 Ft/kg, a póréhagyma 499 Ft/kg, így könnyen készíthető zöldséges rakott vagy pürésített ételek. Az Aldi kínálatában a TV-paprika 669 Ft/kg, az édesburgonya 599 Ft/kg, a fehér szőlő 599 Ft/500 g, az avokádó ára 369 Ft/db, amiből ízletes köretek vagy saláták állíthatók össze.

A hétvégi desszertekhez vagy smoothie-kiegészítőkhöz a Spar és Tesco kínálatában az alma 399 Ft/kg, a fehér szőlő 599 Ft/kg, a sárgarépa 299 Ft/kg, a cukkini 399 Ft/kg, a póréhagyma 499 Ft/kg kapható, így mindenki összeállíthatja a gyümölcs- és zöldségpult kínálatából a frissítő vagy különleges ételekhez szükséges alapanyagokat.