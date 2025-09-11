szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Választék

27 perce

Húsok a heti kínálatban: kedvezmények és árak

Címkék#áruház#felvágott#Vegyes felvágott#hús#akció

Héten az akciók változatos kedvezményeket kínálnak a főbb boltokban. A hús árait összehasonlítottuk, hogy átlátható legyen, hol és mit érdemes vásárolni a héten.

Balogh Rebeka

Előző cikkünkben már bemutattuk a heti kedvezményeket a boltok teljes kínálatából. Most a húsok kerülnek fókuszba, hogy látható legyen, melyik boltban melyik terméket érdemes beszerezni.

A húsok akciói változatos kedvezményeket kínálnak, így könnyen áttekinthető, hol milyen árakon vásárolhatunk. Forrás: pexels.hu
A húsok akciói változatos kedvezményeket kínálnak, így könnyen áttekinthető, hol milyen árakon vásárolhatunk.
Forrás: pexels.hu

Hús akciók a boltok kínálatában

A hét folyamán a reggelihez, például tojásos-sonkás tálhoz tökéletes sült sonka a Lidl kínálatában 31%-kal kedvezőbb, a császárszalonna szintén 31%-kal olcsóbb, míg a Spar és a Tesco polcain a császárszalonna és a sertéskaraj 33%-kal csökkent áron kapható. A csirkemellsonka az Aldiban 36%-kal olcsóbb, a Pick téliszalámi ára pedig 33%-kal kedvezőbb, így mindenki találhat reggelire vagy szendvicshez valót.

Főételhez a friss csirkecomb a Lidlben 20%-kal kedvezőbb, a kacsacomb ára akció nélkül érhető el az Aldiban, míg a sertésszűzpecsenye 25%-kal olcsóbb, tökéletes különleges családi ebédhez, akár töltve vagy rántva. A Spar és a Tesco kínálatában a sertéslapocka 44%-kal, a csirkemellfilé 38%-kal kedvezőbb ezen a héten.

A darált húsok is akciósak: a darált pulykahús a Lidlben 14%-kal, a darált sertéshús az Aldiban 15%-kal olcsóbb, így rakott ételekhez vagy töltelékhez is könnyen beszerezhetők. A CSABAI Baka kolbász az Aldiban 17%-kal kedvezőbb, így a hétvégi menühöz is egyszerűen válogathatunk a különböző húsfajtákból.

A különböző áruházakban a húsfajták akciói eltérő mértékű kedvezményt biztosítanak. A héten mindenki kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb húsfajtát és a hétvégi menühöz is könnyen beszerezhetők a szükséges alapanyagok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu