Húsok a heti kínálatban: kedvezmények és árak

Előző cikkünkben már bemutattuk a heti kedvezményeket a boltok teljes kínálatából. Most a húsok kerülnek fókuszba, hogy látható legyen, melyik boltban melyik terméket érdemes beszerezni.

A húsok akciói változatos kedvezményeket kínálnak, így könnyen áttekinthető, hol milyen árakon vásárolhatunk.

Forrás: pexels.hu

Hús akciók a boltok kínálatában

A hét folyamán a reggelihez, például tojásos-sonkás tálhoz tökéletes sült sonka a Lidl kínálatában 31%-kal kedvezőbb, a császárszalonna szintén 31%-kal olcsóbb, míg a Spar és a Tesco polcain a császárszalonna és a sertéskaraj 33%-kal csökkent áron kapható. A csirkemellsonka az Aldiban 36%-kal olcsóbb, a Pick téliszalámi ára pedig 33%-kal kedvezőbb, így mindenki találhat reggelire vagy szendvicshez valót.

Főételhez a friss csirkecomb a Lidlben 20%-kal kedvezőbb, a kacsacomb ára akció nélkül érhető el az Aldiban, míg a sertésszűzpecsenye 25%-kal olcsóbb, tökéletes különleges családi ebédhez, akár töltve vagy rántva. A Spar és a Tesco kínálatában a sertéslapocka 44%-kal, a csirkemellfilé 38%-kal kedvezőbb ezen a héten.

A darált húsok is akciósak: a darált pulykahús a Lidlben 14%-kal, a darált sertéshús az Aldiban 15%-kal olcsóbb, így rakott ételekhez vagy töltelékhez is könnyen beszerezhetők. A CSABAI Baka kolbász az Aldiban 17%-kal kedvezőbb, így a hétvégi menühöz is egyszerűen válogathatunk a különböző húsfajtákból.

A különböző áruházakban a húsfajták akciói eltérő mértékű kedvezményt biztosítanak. A héten mindenki kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb húsfajtát és a hétvégi menühöz is könnyen beszerezhetők a szükséges alapanyagok.