Időutazásra invitál ez a bakonyi ingatlan

A bakonyi ingatlan egyszerre nyújt nyugodt menedéket a természet szerelmeseinek és biztosít kiváló befektetési lehetőséget. A Nagy-Somhegy lábánál, természetvédelmi területen fekvő ingatlan 2010-ben teljes felújításon esett át, így a mai napig ízléses, gondosan karbantartott állapotban várja új tulajdonosát.

Egy ingatlan, ami visszarepít az időben

Forrás: Ingatlanbazár.hu

Csodás ingatlan a természet ölelésében

A ház legnagyobb erőssége sokoldalúságában rejlik: két teljesen különálló lakrészből áll, amelyek külön bejárattal, saját konyhával és fürdőszobával rendelkeznek. Ez lehetővé teszi, hogy akár két család is kényelmesen elférjen benne, vagy vendégházként, falusi szálláshelyként tovább működjön. Az első lakrészben hálószoba, nappali minikonyhával és fürdőszoba található, míg a második lakrész földszintjén tágas nappali-étkező, konyha és fürdőszoba kapott helyet. A tetőtérben két szoba és egy hangulatos, fedett terasz nyílik a kert felé, ami tökéletes helyszín a nyári estéken.

Forrás: Ingatlanbazár.hu

Az ház tágas, gondozott udvarral, ahol terasz, hintaágy és több pihenőhely biztosítja a zavartalan kikapcsolódást. A környék csendje, a közeli erdők és a tiszta levegő különösen vonzóvá teszik a házat azok számára, akik a városi nyüzsgés helyett inkább a természetet preferálják.