Olcsó Veszprém vármegyei ingatlanokat mutatunk, és egy kakukktojást is találtunk!
Fellendült az ingatlanpiac, ennek hatására egyre több befektető keresi a legjobb ár-érték arányú lakásokat és családi házakat. Sok olyan érdeklődő akad, aki nem riad vissza egy nagyobb felújítástól sem: saját erőből, korlátozott forrásokkal, de észszerűen vág bele az átalakításba. Mutatjuk a legolcsóbb Veszprém vármegyei kínálatot – főként a kisebb települések ingatlanjai következnek.
Az ingatlanpiacon gyakran hallani azt a vélekedést, hogy a legnehezebb lépés maga a piacra való belépés. Amint azonban valaki megszerzi az első saját lakását vagy házát, onnantól kezdve a befektetés dolgozik helyette: ha másban nem is, abban biztosan, hogy nem kell havonta akár százezer forintot albérletre költenie. Ráadásul az ingatlan hosszú távon értékálló vagyonelem, amely egyfajta stabil portfólióként őrzi a befektetett pénzt. Az Ingatlanbazár honlapjáról szemezgettünk ebben az összefoglalóban.
A Veszprém vármegyei használt ingatlanpiac jellemzően 10 millió forintos vételártól indul
Ajka-Csingerben, nyugodt környezetben található ez a 42 négyzetméteres, felújításra szoruló lakás, amely 9,9 millió forintért elérhető. Az ingatlan alapállapota már részben korszerűsített, így jó lehetőség befektetőknek vagy első lakást keresőknek.
Csabrendek-Nagytárkánypusztán 72 m²-es, téglaépítésű családi ház került piacra, viszonylag nagy, 2368 m²-es telekkel. Víz és villany van, melléképületekkel, természetesen felújítást igényel. Falusi csok és starthitel igénybe vehető, mint kiegészítő lehetőség a hitelhez.
Az Otthon Start Program Veszprém vármegyében is jó lehetőséget kínál
Eladó egy 32 m²-es, új építésű mobilház is, amely beleillik még a 15 M forintos lélektani határba. Az építmény a kivitelező telephelyén készül el, majd kész állapotban szállítják a megrendelő által kért helyszínre. A kb. 8×4 méteres, hőszigetelt szendvicspanelből épített ház nem összetévesztendő a konténer- vagy kész házakkal – írja az eladó.
A Bakony és Balaton-part viszonylagos közelsége csábító lehet a 15 M forintos vételár alatt kereső vevőknek. Lovászpatonán, a központhoz közel kínálnak eladásra egy 69 m²-es, belül felújított családi házat 2241 m²-es telekkel. Az ingatlan vegyes falazatú, korszerűsített, azonnal beköltözhető, fűtését jelenleg kályhák biztosítják, a telek széles és gondozott.
A Veszprémi járásból találhatunk észszerű kompromisszumokkal 20 M forint alatt is ingatlant. Szentgál központjában eladó egy 1950-es években épült, 198 m²-es telken álló, kő falazatú családi ház, amely teljes felújítást igényel. A tetőszerkezet jó állapotú, a fűtést kályha, a meleg vizet villanybojler biztosítja, a gáz az utcában található. Az ingatlan kiváló elhelyezkedésű, a település intézményei pár perc sétával elérhetők, Veszprém autóval 15 perc, a Balaton fél órán belül megközelíthető.
Ajka-Padragkút központjában hirdetnek egy 41 m²-es, kő és tégla falazatú családi házat, viszonylag kicsi telken. Az ingatlan bővíthető tárolókkal és fedett kocsibeállóval rendelkezik, fűtését gázkonvektor vagy kandalló, a meleg vizet villanybojler biztosítja. Állapota átlagos, kisebb ráfordítással kényelmes otthonná alakítható, tehermentes, azonnal költözhető – állítja a hirdető.
