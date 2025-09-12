Olcsó Veszprém vármegyei ingatlanokat mutatunk, és egy kakukktojást is találtunk!

Az ingatlanpiacon gyakran hallani azt a vélekedést, hogy a legnehezebb lépés maga a piacra való belépés. Amint azonban valaki megszerzi az első saját lakását vagy házát, onnantól kezdve a befektetés dolgozik helyette: ha másban nem is, abban biztosan, hogy nem kell havonta akár százezer forintot albérletre költenie. Ráadásul az ingatlan hosszú távon értékálló vagyonelem, amely egyfajta stabil portfólióként őrzi a befektetett pénzt. Az Ingatlanbazár honlapjáról szemezgettünk ebben az összefoglalóban.

Egy régi ingatlan újjászületése: a felújítás előtti és utáni pillanatok; nézze meg a Veszprém vármegyei kínálatot

Illusztráció: AI

A Veszprém vármegyei használt ingatlanpiac jellemzően 10 millió forintos vételártól indul

Ajka-Csingerben, nyugodt környezetben található ez a 42 négyzetméteres, felújításra szoruló lakás, amely 9,9 millió forintért elérhető. Az ingatlan alapállapota már részben korszerűsített, így jó lehetőség befektetőknek vagy első lakást keresőknek.

Csabrendek-Nagytárkánypusztán 72 m²-es, téglaépítésű családi ház került piacra, viszonylag nagy, 2368 m²-es telekkel. Víz és villany van, melléképületekkel, természetesen felújítást igényel. Falusi csok és starthitel igénybe vehető, mint kiegészítő lehetőség a hitelhez.