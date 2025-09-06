szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó ház

1 órája

Loft hangulat és vidéki báj egy bakonyi kúriában

Címkék#ingatlan#malomépület#kúria#ház

Eladó egy különleges, múltat idéző kúria Veszprém közelségében.

Farkas Réka

Az 1900-as években épült kúria, részben felújítva várja új tulajdonosát.

Csodás bakonyi kúria ami a régmúltról mesél.
Csodás bakonyi kúria ami a régmúltról mesél.
Forrás: ingatlan.com

A kúria története

Az ingatlan régi malomépületből született, így egyedi hangulata azonnal megragadja az embert: poroszsüveg-boltozatos pince, régi téglafalak, hatalmas ablakok és magas mennyezetek hozzák vissza a korábbi évszázadok atmoszféráját.

Loft hangulat és vidéki báj egy bakonyi kúriában

Fotók: Ingatlan.com

A 125 nm-es lókúti házban két külön lakrész található, mindkét szinten nappalival, szobával, fürdővel és előtérrel, az alsó szinten pedig konyhával, háztartási helyiséggel és pincével. A kemencék körül bensőséges, meleg miliő teremt otthonos hangulatot. Az épület mellett egy 120 nm-es malom is áll, amely hatalmas tereivel, loft stílusú átalakítási lehetőségeivel új dimenziót adhat a birtoknak. A nagy belmagasság, monumentális fém ajtók és tágas padlás szabad, kreatív térérzetet nyújtanak. Ez a patinás ingatlan igazi ritkaság: egyszerre idézi a múltat, és kínál új lehetőségeket.

Az ingatlant ide kattintva tudják megtekinteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu