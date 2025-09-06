Loft hangulat és vidéki báj egy bakonyi kúriában

A 125 nm-es lókúti házban két külön lakrész található, mindkét szinten nappalival, szobával, fürdővel és előtérrel, az alsó szinten pedig konyhával, háztartási helyiséggel és pincével. A kemencék körül bensőséges, meleg miliő teremt otthonos hangulatot. Az épület mellett egy 120 nm-es malom is áll, amely hatalmas tereivel, loft stílusú átalakítási lehetőségeivel új dimenziót adhat a birtoknak. A nagy belmagasság, monumentális fém ajtók és tágas padlás szabad, kreatív térérzetet nyújtanak. Ez a patinás ingatlan igazi ritkaság: egyszerre idézi a múltat, és kínál új lehetőségeket.

Az ingatlant ide kattintva tudják megtekinteni.