1 órája
Loft hangulat és vidéki báj egy bakonyi kúriában
Eladó egy különleges, múltat idéző kúria Veszprém közelségében.
Az 1900-as években épült kúria, részben felújítva várja új tulajdonosát.
A kúria története
Az ingatlan régi malomépületből született, így egyedi hangulata azonnal megragadja az embert: poroszsüveg-boltozatos pince, régi téglafalak, hatalmas ablakok és magas mennyezetek hozzák vissza a korábbi évszázadok atmoszféráját.
Loft hangulat és vidéki báj egy bakonyi kúriábanFotók: Ingatlan.com
A 125 nm-es lókúti házban két külön lakrész található, mindkét szinten nappalival, szobával, fürdővel és előtérrel, az alsó szinten pedig konyhával, háztartási helyiséggel és pincével. A kemencék körül bensőséges, meleg miliő teremt otthonos hangulatot. Az épület mellett egy 120 nm-es malom is áll, amely hatalmas tereivel, loft stílusú átalakítási lehetőségeivel új dimenziót adhat a birtoknak. A nagy belmagasság, monumentális fém ajtók és tágas padlás szabad, kreatív térérzetet nyújtanak. Ez a patinás ingatlan igazi ritkaság: egyszerre idézi a múltat, és kínál új lehetőségeket.
