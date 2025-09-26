1 órája
Luxusingatlan a fák lombjai között, a Balaton partjától egy lépésnyire (+galéria)
A környezet nyugalma és a víz közelsége együtt teremti meg azt az egyedi hangulatot, amely ezt az eladó balatoni luxusingatlant különlegessé teszi.
Balatonakarattyán, mindössze 200 méterre a szabad strandtól áll ez a 2024-ben épült, nappali + háromszobás luxusingatlan, amely egy csendes utcában, egy 640 m²-es, erdővel övezett telken helyezkedik el.
Luxusingatlan a lombok között
A 94 m² hasznos alapterületű épület monolit vasbeton szerkezetű, 25 cm Porotherm téglafallal és 15 cm nikecell szigeteléssel épült. A nagy üvegfelületek minden nap fényt hoznak a belső terekbe, miközben a természetre nyíló kilátás otthonossá és harmonikussá teszi a belső teret. Ősszel, amikor a lombok lehullanak, a Balaton látványa is előtűnik, így minden évszakban új arcát mutatja a táj.
A földszinten tágas nappali-étkező-konyha kapott helyet, prémium burkolatokkal és minőségi bútorokkal. A konyhához praktikus kamra tartozik, a beépített szekrényekkel ellátott gardróbból WC és egy szabadtéri zuhanyzó nyílik. A földszinti hálószoba közvetlen kijárattal vezet a 63 m²-es teraszra, amely tökéletes helyet kínál a pihenésre és a társas együttlétekre.
Luxus ingatlan a fák lombjai között, a Balaton partjától egy lépésnyireFotók: Ingatlanbazár.hu
A felső szinten két hálószoba, egy zuhanyzós fürdőszoba és egy 18 m²-es terasz található, amelyet jakuzzi egészít ki. A gondosan karbantartott kert locsolórendszerrel és kerti tárolóval rendelkezik. A fűtést hőszivattyú biztosítja padlófűtéssel, kiegészítőként AUX klíma gondoskodik a komfortos hőmérsékletről. Az ingatlan bútorozottan, tehermentesen, azonnal költözhető. Balatonakarattya különleges atmoszférája, a magas partfalról nyíló panoráma, valamint a tó és az erdő közelsége igazi ritkasággá teszi ezt a házat. Az ingatlan ide kattintva tekinthetik meg.
Aki levendulaillatra vágyik, és a napsugarak fényére a Balaton egy másik pontján, azt sem hagyjuk opciók nélkül.
Ezt látni kell: tópartra néző exkluzív villa eladó a Tihanyi Apátság közelében (+ galéria)Tihany különleges ékköve: családi ház a tóparti kilátással
Fotókon az eladó ház, ami mindenkit ámulatba ejt a Balatonnál