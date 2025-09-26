Luxusingatlan a fák lombjai között, a Balaton partjától egy lépésnyire (+galéria)

Balatonakarattyán, mindössze 200 méterre a szabad strandtól áll ez a 2024-ben épült, nappali + háromszobás luxusingatlan, amely egy csendes utcában, egy 640 m²-es, erdővel övezett telken helyezkedik el.

Luxusingatlan a lombkoronák között

Forrás: Ingatlanbazár

A 94 m² hasznos alapterületű épület monolit vasbeton szerkezetű, 25 cm Porotherm téglafallal és 15 cm nikecell szigeteléssel épült. A nagy üvegfelületek minden nap fényt hoznak a belső terekbe, miközben a természetre nyíló kilátás otthonossá és harmonikussá teszi a belső teret. Ősszel, amikor a lombok lehullanak, a Balaton látványa is előtűnik, így minden évszakban új arcát mutatja a táj.

Forrás: Ingatlanbazár

A földszinten tágas nappali-étkező-konyha kapott helyet, prémium burkolatokkal és minőségi bútorokkal. A konyhához praktikus kamra tartozik, a beépített szekrényekkel ellátott gardróbból WC és egy szabadtéri zuhanyzó nyílik. A földszinti hálószoba közvetlen kijárattal vezet a 63 m²-es teraszra, amely tökéletes helyet kínál a pihenésre és a társas együttlétekre.