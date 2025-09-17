szeptember 17., szerda

Garantált bérminimum és minimálbér

Óriási fordulat a 2026-os béremelésnél – ennek sokan örülnek majd

Nemrég még úgy tűnt, hogy a kormány elengedi a 13 százalékos minimálbér-emelést. Ám előző héten Nagy Márton világossá tette: nemhogy kitartanak az eredeti vállalás mellett, de a garantált bérminimum is két számjegyű növekedés előtt állhat, a minimálbér 2026 terveivel összhangban.

Titzl Vivien

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az AI Summit rendezvényen arról beszélt, hogy a kabinet kész akár állami eszközökkel is segíteni a munkáltatókat, például a szociális hozzájárulási adó mérséklésével és a minimálbér 2026-os növelésével – írja a Világgazdaság.

Minimálbér 2026: közel lehet az ezer eurós szakmunkás-bérminimum Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen
Minimálbér 2026: Nagy Márton kitart a kétszámjegyű emelés mellett

A helyzet azért vált különösen izgalmassá, mert a tavaly novemberben kötött hároméves megállapodásban 2026-ra 13, 2027-re pedig 14 százalékos minimálbér-emelés szerepel. Eddig a garantált bérminimum esetében ennél jóval szerényebb, 8–9 százalékos bővülést vártak, most viszont Nagy Márton azt jelezte: ez is elérheti a két számjegyet. Amennyiben ez megvalósul, a szakmunkás-minimálbér akár 383 680 forintra is emelkedhet, amivel közel kerülne az ezer eurós szinthez. Az ilyen szimbolikus határok nemcsak a hazai dolgozóknak jelentenek sokat, hanem a nemzetközi befektetők felé is üzenetet hordoznak – hiszen a bérek alakulása a világgazdasági versenyképesség egyik kulcsfaktora.

A tárgyalások hátterében ugyanakkor több gazdasági kockázat is áll. A kormány korábban 3,4 százalékos GDP-növekedéssel és 3,2 százalékos inflációval kalkulált, de az idei számok jóval kedvezőtlenebbek: mindössze 1 százalékos bővülés és 4,7 százalékos áremelkedés látszik. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság teljesítménye messze elmarad az uniós átlagtól, és a béralku újratárgyalását gazdaságilag indokoltnak tartják a szereplők. Hasonló dilemmák más országokban is felmerültek: a világgazdaság lassulása, a magas infláció és a munkaerőhiány egyszerre feszíti a piacokat, és mindenütt új egyensúlykeresést indít el a bérek és a vállalati terhek között.

A kormány egyik lehetséges megoldása a szociális hozzájárulási adó 12 százalékra csökkentése, ami akár 240 milliárd forintot is a vállalatoknál hagyhatna. További információkat a témáról a Világgazdaság oldalán olvashatnak.

Gazdasági kérdésekről Veszprémben

A gazdasági bizonytalanság mára mindennapjaink természetes velejárója lett – legyen szó az infláció hullámzásáról, a beruházások alakulásáról vagy a világgazdasági trendek következményeiről. Ezekre a kihívásokra kereste a válaszokat a 63. Közgazdász-vándorgyűlés, amelyet idén Veszprém adott otthonnak. A rendezvényen jegybanki, kormányzati és szakmai szereplők ismertették elképzeléseiket és javaslataikat a gazdaság jövőjét illetően.

Nagy Márton szerint a családok és vállalkozások támogatása a kulcs

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nyitóbeszédében arra figyelmeztetett: a világgazdaság új meghatározó ereje a kiszámíthatatlanság. A nagy gazdasági tömbök lassulása, a második világháború óta nem tapasztalt adósságteher és a tartósan magas infláció olyan környezetet teremtett, amelyben a pénzügyi stabilitás megőrzése elsődleges. Mint mondta, a forint árfolyamának erősödése már a beszerzési árak mérséklődésében is tetten érhető, ám beruházások nélkül nincs fenntartható fejlődés. Ennek előmozdítását célozza az MNB minősített vállalati hitelprogramja, amely kedvező finanszírozást kínál a kis- és középvállalkozásoknak. Varga Mihály szerint a lakáspiac élénkülőben van, de figyelmeztetett: ha a kínálat nem tart lépést a kereslettel, az árak újbóli emelkedéséhez vezethet. Hangsúlyozta: az infláció letörése és a bizalom visszaépítése még korántsem lezárt feladat.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szintén a kiszámíthatatlanságra építette előadását, kiemelve, hogy az elmúlt négy év folyamatos alkalmazkodást követelt a gazdaságpolitikától. Úgy vélte, a megoldás a családok és vállalkozások támogatásában, az adóterhek enyhítésében és a célzott programokban rejlik. Példaként említette az Otthon Start kezdeményezést, amely szerinte gyorsan élénkítheti a lakáspiacot, valamint az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet, amely a hazai vállalatok versenyképességét hivatott növelni. A miniszter bírálta az európai gazdaságpolitika jelenlegi irányát, különösen az autóipar stratégiáját, amely szerinte a kontinens gyártóit hátrányba hozza. „A kínai cégek még védővámok mellett is tért hódítanak, miközben a német lépések saját iparuk ellen fordulnak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarország ebből akár kedvezően is kijöhet.

A veszprémi tanácskozás fő üzenete így egyértelmű: a globális bizonytalanság közepette Magyarország számára a stabilitás megőrzése, az innováció ösztönzése és a közösségi összefogás lehetnek a legbiztosabb kapaszkodók.

 

