Óriási fordulat a 2026-os béremelésnél – ennek sokan örülnek majd

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az AI Summit rendezvényen arról beszélt, hogy a kabinet kész akár állami eszközökkel is segíteni a munkáltatókat, például a szociális hozzájárulási adó mérséklésével és a minimálbér 2026-os növelésével – írja a Világgazdaság.

Minimálbér 2026: közel lehet az ezer eurós szakmunkás-bérminimum. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Minimálbér 2026: Nagy Márton kitart a kétszámjegyű emelés mellett

A helyzet azért vált különösen izgalmassá, mert a tavaly novemberben kötött hároméves megállapodásban 2026-ra 13, 2027-re pedig 14 százalékos minimálbér-emelés szerepel. Eddig a garantált bérminimum esetében ennél jóval szerényebb, 8–9 százalékos bővülést vártak, most viszont Nagy Márton azt jelezte: ez is elérheti a két számjegyet. Amennyiben ez megvalósul, a szakmunkás-minimálbér akár 383 680 forintra is emelkedhet, amivel közel kerülne az ezer eurós szinthez. Az ilyen szimbolikus határok nemcsak a hazai dolgozóknak jelentenek sokat, hanem a nemzetközi befektetők felé is üzenetet hordoznak – hiszen a bérek alakulása a világgazdasági versenyképesség egyik kulcsfaktora.

A tárgyalások hátterében ugyanakkor több gazdasági kockázat is áll. A kormány korábban 3,4 százalékos GDP-növekedéssel és 3,2 százalékos inflációval kalkulált, de az idei számok jóval kedvezőtlenebbek: mindössze 1 százalékos bővülés és 4,7 százalékos áremelkedés látszik. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság teljesítménye messze elmarad az uniós átlagtól, és a béralku újratárgyalását gazdaságilag indokoltnak tartják a szereplők. Hasonló dilemmák más országokban is felmerültek: a világgazdaság lassulása, a magas infláció és a munkaerőhiány egyszerre feszíti a piacokat, és mindenütt új egyensúlykeresést indít el a bérek és a vállalati terhek között.

A kormány egyik lehetséges megoldása a szociális hozzájárulási adó 12 százalékra csökkentése, ami akár 240 milliárd forintot is a vállalatoknál hagyhatna. További információkat a témáról a Világgazdaság oldalán olvashatnak.

Gazdasági kérdésekről Veszprémben

A gazdasági bizonytalanság mára mindennapjaink természetes velejárója lett – legyen szó az infláció hullámzásáról, a beruházások alakulásáról vagy a világgazdasági trendek következményeiről. Ezekre a kihívásokra kereste a válaszokat a 63. Közgazdász-vándorgyűlés, amelyet idén Veszprém adott otthonnak. A rendezvényen jegybanki, kormányzati és szakmai szereplők ismertették elképzeléseiket és javaslataikat a gazdaság jövőjét illetően.